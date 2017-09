Oud-hoofdaanklager hinderde Internationaal Strafhof

Voormalig hoofdaanklager Luis Moreno Ocampo van het Internationaal Strafhof in Den Haag heeft na zijn vertrek een Libische cliënt geholpen van wie hij wist dat het hof hem onderzocht. Hij hielp hem uit handen van het hof te blijven. Indirect adviseerde Ocampo ook de militaire partners van deze cliënt.

Dit blijkt uit zo’n 40.000 documenten die de Franse site Mediapart heeft verkregen en die zijn onderzocht door NRC en journalistenplatform European Investigative Collaborations. De documenten laten ook zien dat Ocampo als hoofdaanklager in het geheim zeker één bedrijf in een belastingparadijs heeft gehad.

De Strafhofgeheimen Deze week verschijnen in NRC meerdere onderzoeksverhalen over de eerste hoofdaanklager van het Internationaal Strafhof in Den Haag, Luis Moreno Ocampo. Ze onthullen elk iets over zijn manier van handelen, tijdens en na zijn aanstelling bij het hof, aan de hand van internationaal conflicten. Alle verhalen zijn na publicatie terug te lezen via het dossier Strafhofgeheimen.

Sinds zijn vertrek bij het hof in 2012 werkt Ocampo als strafpleiter bij een advocatenkantoor en doet hij consultancyklussen. In 2015 liet hij zich als adviseur inhuren door een Libische oliemiljardair, Hassan Tatanaki. Die zou hem volgens een driejarige overeenkomst een miljoen dollar per jaar plus 5.000 dollar per dag betalen. Doel was de vrede in Libië te bevorderen door bewijzen van oorlogsmisdaden te verzamelen voor het Strafhof.

Dat de oliemiljardair voorheen hechte banden had met de familie Gaddafi was bekend. Ook ontdekte Ocampo snel dat zijn cliënt in nauw contact stond met een belangrijke Libische krijgsheer, generaal Haftar.

Een Strafhofmedewerker waarschuwde Ocampo voor zijn cliënt. Huidig hoofdaanklager Fatou Bensouda zegt in een reactie te onderzoeken of de medewerker hiermee regels heeft overtreden.

Maar ook na de tip van de Strafhof-medewerker nam Ocampo geen afstand van zijn cliënt. Hij waarschuwde hem juist. In een e-mail aan diens assistent schreef hij op 25 mei 2015 bijvoorbeeld: „Ik stel een breed plan voor dat moet verzekeren dat Hassan en de krachten die hij steunt geen doelwit van de Strafhof-aanklager zijn.”

In een interview met EIC-partner Der Spiegel zegt Ocampo dat hij zijn cliënt slechts adviseerde afstand te houden van Haftar. „Ik zei tegen hem: Het Strafhof kan iedereen vervolgen, inclusief jouw generaal. Wees voorzichtig of houd je generaal onder controle.” Hij ontkent geïnformeerd te zijn over het onderzoek naar Tatanaki. De miljardair heeft de samenwerking met Ocampo na drie maanden beëindigd, aldus Ocampo.

Uit de documenten blijkt ook dat de voormalig hoofdaanklager en zijn vrouw verschillende brievenbusbedrijven bezaten in belastingparadijzen. Ten minste een ervan, gevestigd op de Britse Maagdeneilanden, bezaten ze toen hij voor het Strafhof werkte. Hij hield dit zorgvuldig verborgen. Op de vraag of hij deze bedrijven heeft gemeld bij het Strafhof zegt hij: „Ze vroegen er niet naar.”