Opnieuw gewonde door vallende rotsen in Yosemite Park

In het Amerikaanse natuurpark Yosemite is donderdag opnieuw iemand gewond geraakt nadat een stuk rots naar beneden kwam. Het ongeval gebeurde wederom bij de beroemde granietformatie El Capitan - hier overleed woensdag (lokale tijd) nog een 32-jarige Britse toerist door vallende rotsblokken. Een ander raakte toen gewond.

Na het ongeluk donderdag werd de gewonde per helikopter afgevoerd naar een ziekenhuis. Het is nog onduidelijk hoe hij of zij eraan toe is. Woensdag kwam bij een grote rotsverschuiving zo’n 1.200 ton graniet naar beneden op een populair wandelpad, waar op dat moment een Brits stel aan het klimmen was. De 32-jarige Andrew Foster overleefde het ongeluk niet, zijn vrouw raakte ernstig gewond.

Rotsformatie El Capitan, met grote witte stofwolken die opstijgen vanaf de plek waar de rotsblokken zijn neergekomen. Foto National Park Service / AP Auto’s rijden door dikke stofwolken, kort na de rotsverschuiving. Foto Tamara Goode / AP Hulpverleners maken een ambulance klaar na de rotsverschuiving. Foto Eric Paul Zamora / The Fresno Bee (AP) Grote stofwolken stijgen op nadat de rotsformatie omlaag is gekomen. Foto Eric Paul Zamora / The Fresno Bee (AP) Beeld van de rotsverschuiving van woensdag. Donderdag kwam en nog groter deel van de rotsformatie naar beneden. Foto Tom Evans / National Park Service (AP)

Parkbeheerders hebben de wegen rondom de top van El Capitan uit voorzorg omgeleid. Op foto’s is te zien hoe een grote stofwolk opstijgt, kort na de rotsverschuiving. Volgens het parkbeheer is het stuk graniet dat donderdag naar beneden kwam nog groter dan dat van een dag eerder. Jaarlijks meten geologen zo’n tachtig rotsverschuivingen in Yosemite Park. Meestal vallen hierbij geen gewonden of doden.

El Capitan is een van de populairste bezoekerspunten in Yosemite Park. Onder bergsporters staat de formatie bekend als een van de meest uitdagende pieken om te beklimmen. Momenteel is het hoogseizoen voor bergbeklimmers.