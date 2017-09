Ontuchtverdachte De Bilt opnieuw langer vast

Het voorarrest van ontuchtverdachte Bart C. is met zestig dagen verlengd. De pedagogisch medewerker van buitenschoolse opvang Partou in De Bilt wordt ervan verdacht ontuchtige handelingen te hebben gepleegd met meerdere kinderen. Op 7 november moet de man voor het eerst voor de rechter verschijnen.

C. werd half augustus opgepakt nadat de ouders van twee zusjes aangifte tegen hem hadden gedaan, omdat hij de meisjes had gedwongen seksuele handelingen bij hem te verrichten. De buitenschoolse opvang reageerde onthutst op de zaak. De bestuursvoorzitter zei eerder tegen deze krant:

“De werknemer werkte hier al sinds 2012. Hij was een zeer gewaardeerde collega van onbesproken gedrag en we hadden geen enkele aanleiding om te denken dat er meer mis is.”

Na zijn arrestatie heeft C. bekend. In de week na zijn arrestatie werden zo’n vijf extra aangiftes gedaan tegen C. Bij de rechtszaak in november zal het precieze aantal aangiftes bekend worden.

Eind augustus deed C. een zelfmoordpoging, waarop hij in het ziekenhuis kwam te liggen. Het OM laat weten dat dit geen gevolgen heeft voor het onderzoek.