OM wil ook supportclubs Satudarah verbieden

Het Openbaar Ministerie (OM) wil naast Satudarah ook de gelieerde supportclubs Saudarah, Yellow Snakes, Supportcrew 999 verbieden. In het verzoek aan de rechtbank in Den Haag staat dat de motorclubs zodanig verweven zijn met Satudarah, dat zij ook verboden zouden moeten worden.

Vrijdag deed het OM het formele verzoek tot een verbod aan de rechtbank in Den Haag, het arrondissement waar Moordrecht onder valt. Hier werd Satudarah in 1990 opgericht. De rechter-commissaris in Zwolle bepaalde vrijdagmiddag tevens dat drie bestuursleden van de motorclub nog twee weken vast blijven zitten. Het drietal wordt verdacht van deelneming aan een criminele organisatie, die zich bezighoudt met afpersing, geweld, wapenbezit en drugshandel.

Geweldscultuur

Satudarah wordt door het OM beschreven als een zogenoemde 1%-motorclub, die “ondermijnend en ontwrichtend” werkt in de samenleving.Volgens de openbaar aanklager staat de club bekend om een interne geweldscultuur, en zouden leden zich schuldig maken aan drugshandel, afpersing, verboden wapenbezit en het geweld dat daarbij komt kijken.

De geweldscultuur bij de clubs werkt zowel naar buiten toe als intern. Bij de 1%-clubs kan een logo op de clubkleding verdiend worden als er een ‘probleem’ met geweld is neergeslagen.

Anderzijds worden clubleden volgens het OM in sommige gevallen gedwongen om in de club te blijven, terwijl ze daar zelf misschien uit willen. Zij kunnen alleen de club verlaten op straffe van een geldboete, of als zij bescherming zoeken bij een andere motorclub. Ook wordt er in veel gevallen geen aangifte gedaan, uit angst voor represailles.

Verbod op motorclubs via rechter

Het OM wil graag een verbod op criminele motorbendes omdat die in onderlinge conflicten, die ‘oorlogen’ worden genoemd, ook elkaar bevechten. Rivaliteit tussen motorclubs zorgde volgens het OM al voor meerdere schiet- en steekpartijen.

Woensdag maakte het OM bekend dat het werkte aan een aanvraag om Satudarah te verbieden. Het moet nog blijken of de aanpak via het civiel recht, waarbij bewijs uit strafrechtelijke onderzoeken wordt gebruikt, het juiste effect heeft. Eerder vroeg het OM de rechter om een verbod op motorclub Bandidos. Volgende week dinsdag en vrijdag staan de eerste zittingen hiervoor gepland in de Utrechtse rechtbank.