Noord-Holland stopt met overdrachten aan SP

De provincie Noord-Holland stopt per direct met rechtstreeks het storten van vergoedingen in de SP-partijkas. Commissaris van de Koning Johan Remkes heeft dat vrijdag in een brief aan de partij meegedeeld. Vanaf nu krijgen de politici die namens de SP in Provinciale Staten actief zijn hun salaris meteen op eigen rekening gestort.

SP’ers laten de vergoeding voor hun werkzaamheden nu nog in de partijkas storten. Zij krijgen daaruit vervolgens een modaal salaris betaald door de partij. Op die manier ontvangen Kamerleden ongeveer 2.750 euro netto per maand. Minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken, PvdA) liet woensdag na overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Inter Provinciaal Overleg (IPO) weten dat de partij per direct moet stoppen met die regeling.

Rechtszaak

Plasterk volgt daarin een uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland. Die oordeelde eerder jaar dat de afdracht in strijd is met de grondwet. Een fractievoorzitter van de SP in de gemeenteraad van Noordoostpolder was naar de rechter gestapt omdat de gemeente weigerde het geld naar de partijrekening over te maken.

Zij werd echter in het ongelijk gesteld. Volgens de rechter is de regeling in strijd met de grondwet. Daarin is bepaald dat volksvertegenwoordigers “zonder last” hun werk moeten doen. Concreet komt dat erop neer dat bestuurders en politici onafhankelijk moeten zijn, ook van hun partij.

Noord-Holland is nu de eerste provincie die de Statenleden van de SP heeft verzocht hun bankgegevens aan de statengriffie op te geven. Eerder liet de partij in reactie op het besluit van Plasterk dit te zien als “politieke pesterij”. Volgens de minister staat het leden echter vrij om nadat ze het geld op eigen rekening hebben ontvangen, dit alsnog over te maken naar de SP. De partij heeft op dit moment zes zetels in de Provinciale Staten van Noord-Holland.