‘Mogelijk 1 miljoen cholerapatiënten in Jemen dit jaar’

Als de internationale gemeenschap geen hulp biedt aan de burgerbevolking in Jemen, telt het land aan het einde van dit jaar mogelijk een miljoen gevallen van cholera. Met deze waarschuwing roept het Rode Kruis vrijdag op om zo snel mogelijk de luchthaven van de hoofdstad Sana’a open te stellen voor humanitaire hulpgoederen, zo meldt persbureau Reuters.

Eind juni waarschuwde de Wereldgezondheidsorganisatie WHO al voor de cholera-uitbraak in Jemen. Toen waren er 200.000 gevallen bekend. Volgens Alexandre Faite, het hoofd van de Rode Kruisdelegatie in Jemen, zijn dat er inmiddels al 750.000. Tweeduizend Jemenieten zouden al zijn overleden aan de infectieziekte, waarvan de verspreiding wordt versneld door overstromingen.

Geen uitzicht op oplossing

In Jemen woedt al bijna drie jaar een burgeroorlog, die gaandeweg ontstond na het afzetten van oud-president Saleh in 2012. Door Iran gesteunde shi’itische rebellen van de Houthi-stam vedrdeven de regering van president Hadi uit Sana’a. De regering, op haar beurt gesteund door een sunnitische coalitie onder leiding van Saoedi-Arabië, probeert sindsdien de macht weer over te nemen in het land. Volgens experts is er momenteel weinig zicht op een oplossing.

Volgens Alexandre Faite van het Rode Kruis gebruiken de strijdende partijen disproportioneel geweld tegen elkaar - waarbij de burgerbevolking het slachtoffer is. De ellende is groot: naast de uitbraak van besmettelijke ziektes heerst er gebrek aan voedsel, water en andere hulpmiddelen. Door Saoedische luchtaanvallen vallen bijna dagelijks burgerdoden.