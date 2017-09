‘Misstanden bij grootste kipleverancier Groot-Brittannië’

Bij de grootste leverancier van kippenvlees in Groot-Brittannië zijn ernstige misstanden ontdekt. Dat schrijft The Guardian naar aanleiding van eigen onderzoek samen met ITV News. Uit het onderzoek blijkt dat de leverancier de slachtdatum van de kip aanpaste en oud vlees werd als nieuw vlees verkocht.

The Guardian en ITV News maakten met een verborgen camera filmbeelden bij het bedrijf 2 Sisters Food Group, dat eenderde van alle pluimveeproducten in Groot-Britannië produceert. Op de beelden is te zien hoe medewerkers het kippenvlees dat op de grond valt, weer terug op de lopende band gooien en hoe ze de labels waarop de slachtdatum staat vervangen voor een latere datum.

Werknemers van het bedrijf hebben aan The Guardian bevestigd dat hen gevraagd is de labels te vervangen waarop de slachtdatum staat. De krant sprak met twintig werknemers. Soms werd de datum met één dag aangepast, in sommige gevallen ging het om meerdere dagen. Dat is illegaal, meldt The Guardian. Ook werd het referentienummer van het vlees aangepast. Dat nummer wordt gebruikt door warenautoriteiten wanneer er een volksgezondheidsprobleem ontstaat om slechte partijen kip te isoleren.

Kippenvlees dat werd teruggestuurd door de supermarkten kreeg een nieuwe verpakking en ging weer terug naar de supermarkt als nieuw vlees. Werknemers verpakten het oude vlees met nieuw vlees en dat ging weer terug naar de supermarkt.

De 2 Sisters Group zegt de beschuldigingen zwaar op te nemen, maar ze hebben nog geen tijd gehad om zelf onderzoek te doen. Ook de supermarkten die kippenvlees afnemen bij het bedrijf, waaronder Lidl en Aldi, zijn direct gestart met onderzoek. Het is niet bekend of het vlees ook in Nederlandse supermarkten ligt.