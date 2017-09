Minister VS stapt op wegens schandaal over vliegreizen

De Amerikaanse minister van Volksgezondheid, Tom Price, is vrijdagavond afgetreden nadat hij in opspraak was geraakt wegens dure vliegreizen op kosten van de belastingbetaler.

Price is de eerste minister uit het kabinet van president Trump die moet aftreden. Eerder hebben verschillende medewerkers van het Witte Huis onder druk van schandalen hun functie neergelegd. De 62-jarige Price, een orthopedisch chirurg uit Atlanta die de politiek is in gegaan was in opspraak geraakt omdat hij vliegreizen met een totale waarde van honderdduizenden dollars declareerde.

Trump heeft volgens persbureau Reuters tegen medewerkers gezegd dat Price een probleem was geworden en zijn belofte om corruptie en verspilling uit te bannen, ongeloofwaardig maakte. Ook zou Trump ontevreden zijn geweest over de halfslachtigheid van Price bij zijn poging tot afschaffing van Obamacare, een van zijn verkiezingsbeloftes.

De minister had al ruim vijftigduizend dollar terugbetaald, maar hij heeft sinds april meer omstreden trips gemaakt, onder andere in militaire vliegtuigen en in particuliere jets. De affaire is aan het licht gebracht door de website Politico. Die had becijferd dat het gebruik van privéjets ongeveer 400.000 dollar heeft gekost. Als je daar de kosten van het gebruik van militaire toestellen bij optelt, komt het totale bedrag boven de miljoen dollar, volgens de site.

Hierna is een commissie van het Huis van Afgevaardigden een breed onderzoek begonnen naar de reisuitgaven van andere hoge politici. Daarbij worden reizen van in ieder geval twee andere ministers onder de loep genomen, namelijk die van Binnenlandse Zaken (Ryan Zinke) en Schatkist (Steven Mnuchin). Ook de baas van het Environmental Protection Agency zou tienduizend dollars hebben gedeclareerd voor privévluchten.

Regeringsfunctionarissen die niet met de nationale veiligheid zijn belast, worden geacht voor hun werk lijnvluchten te nemen.