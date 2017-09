Dijksma belooft meer inspraak over uitbreiding Lelystad Airport

Bewoners uit Oost- en Noord-Nederland die bezorgd zijn over de uitbreiding van vliegveld Lelystad krijgen een extra mogelijkheid voor inspraak. Voorafgaand aan een definitief besluit van het kabinet in november kunnen zij advies uitbrengen over de aansluitingen op vliegroutes voor Lelystad. In oktober worden luchtruimgebruikers geconsulteerd en kunnen bewoners via internet hun mening geven. Bewonerscomités uit de regio krijgen inzage in alle reacties. Burgers worden nu eerder betrokken bij de besluitvorming dan gebruikelijk.

Dat zei staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu, PvdA) donderdag bij een Kamerdebat over luchtvaart. De maatschappelijke weerstand tegen de uitbreiding van Lelystad Airport, dat vanaf april 2019 vakantievluchten moet gaan overnemen van Schiphol, neemt toe. Bewoners in Overijssel, Gelderland en Friesland vrezen geluidshinder, natuurschade en financiële schade voor de recreatiebranche.

Veel partijen zijn kritisch over de informatievoorziening van het ministerie voor burgers. Informatiebijeenkomsten in de regio lijken het wantrouwen eerder aan te wakkeren dan weg te nemen, erkende Dijksma.

Ambtenaren van het ministerie spraken deze week met deskundigen van actiegroep HoogOverijssel. Volgens de actiegroep is de geluidsoverlast verkeerd berekend en moet de milieu-effectrapportage opnieuw worden uitgevoerd voor een groter gebied en lagere vliegroutes. Het gesprek wordt volgende week voortgezet.

GroenLinks, SP en de Partij voor de Dieren willen de opening van Lelystad Airport uitstellen totdat de herinrichting van het luchtruim – voorzien voor 2023 – gereed is en mens en milieu minder worden belast. VVD, CDA en D66 houden net als Dijksma vast aan opening per 1 april 2019, maar dringen wel aan op meer actie voor een nieuwe indeling van het luchtruim.

Dijksma toonde zich verder ongelukkig met een actie van Schiphol. De luchthaven meldde woensdag op grond van voorlopige cijfers dat er nog ruimte is voor groei. De afgesproken norm voor geluidsbelasting zou nog niet in zicht zijn. Dijksma noemde dat bericht voorbarig en „niet verstandig”: „Zo ontstaat het beeld dat Schiphol oneindig kan groeien en Lelystad Airport niet nodig is. Dat is niet zo.”