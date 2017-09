KNVB waarschuwt clubs voor beruchte matchfixer

De KNVB heeft op vrijdag de voetbalclubs een zeer opmerkelijke brief gestuurd. De voetbalbond waarschuwt dat de beruchte matchfixer, de Singaporees Wilson Raj Perumal actief zou zijn op de Nederlandse velden, de NOS heeft deze brief in handen.

Aanleiding van de brief is de uitzending van de documentaire ‘Einde Speeltijd!’ waarvan het eerste deel aankomende zondagavond wordt uitgezonden. Daarin wordt onthuld dat de matchfixer onder een schuilnaam spelersmakelaars, clubs en spelers heeft benaderd.

Perumal eerder betrokken bij omkoping Willem II-speler Kargbo

De KNVB heeft de informatie over Perumal gedeeld met de opsporingsdiensten. Vrijdagochtend vond onder voorzitterschap van het ministerie van Volksgezondheid, Sport en Welzijn het strategische beraad matchfixing plaats. Ook het Openbaar Ministerie en de politie waren bij dit overleg aanwezig.

Perumal is in Singapore en Finland al een aantal keer veroordeeld voor matchfixing. In Nederland wordt zijn naam in verband gebracht met omkoping van de Willem II-speler Ibrahim Kargbo. De voetballer uit Sierra Leone werd betaald door Permumal om in 2009 de wedstrijd tegen FC Utrecht te manipuleren. Het was voor het eerst dat de KNVB bewijs vond van matchfixing.

In het boek ‘Kelong Kings: Confessions of the world’s most prolific match-fixer’ uit 2014 vertelt de 51-jarige Perumal hoe hij spelers en officials omkocht. “Het kost niet veel geld om de controle te krijgen bij een voetbalclub” zo liet hij weten. Nadat hij in 2011 was veroordeeld voor matchfixing, werd hij een beschermde getuige van de politie. Volgens eigen zeggen is Perumal betrokken geweest bij het manipuleren van ongeveer tachtig voetbalwedstrijden. Zijn netwerk zou meer dan acht miljoen euro hebben verdiend.