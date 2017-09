Kleine lekjes uit de formatie, grote problemen voor Hennis

Goedemorgen! De omvang van het nieuwe kabinet is bekend, nu de ‘poppetjes’ nog. Hakkelende Hennis is één van de tien gelukkige VVD’ers, maar ze heeft het zwaar in haar laatste weken op Defensie.

KABINETSUITBREIDING: Zijn derde kabinet wordt Ruttes grootste. Naast zestien ministers moeten er negen staatssecretarissen komen, hebben de onderhandelende partijen volgens het AD definitief besloten. Vijf bewindslieden meer dan in Rutte I en II. Zijn eigen VVD krijgt maar liefst zes ministers en vier staatssecretarissen. Rutte, zelf meer van de kleine overheid, kan dus negen partijgenoten belonen. Welke ministeries ‘erbij verzonnen’ worden? Klimaat, Landbouw en Migratie lijken zeker, maar aangezien Wonen verdwijnt, is er nog een post in de hoogste rang nodig. Wellicht een aparte minister van Belastingzaken.

Lekje II: Het AD heeft deze formatie vrijwel het alleenrecht als go-to voor formatielekkers, maar De Telegraaf heeft vandaag ook weer nieuws. Het lijkt klein bier wat we daar vernemen: na de Nachtwachtplicht gisteren, kopt de krant vandaag met hogere boetes voor wegpiraten. Maar het bericht bevestigt ook een afspraak over tolheffing voor vrachtwagens en twee miljard extra voor asfalt. Lantaarnpalen langs de snelwegen die afgelopen jaren werden uitgezet als besparing, mogen weer aan. En de maximumsnelheid van 130 blijft.

KRAS OP VVD-KONINGIN: Het was Jeanine Hennis niet slecht uitgekomen als het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid een paar weken op zich had laten wachten, beaamde een medewerker van de OVV gisteren in de wandelgangen. Of als de formatie vlotter was verlopen en ze daarom al minister van (waarschijnlijk) Buitenlandse Zaken was. Gisteren werd ze geconfronteerd met het harde OVV-oordeel dat haar Defensie de veiligheid van militairen ondergeschikt heeft gemaakt aan de voortgang van de moeilijke Mali-missie. Twee van hen kunnen het niet navertellen.

Taai debat: In tegenstelling tot de meeste problemen Hennis de afgelopen vijf jaar bij Defensie had, is dit een crisis uit haar eigen periode. Er zijn geen signalen dat de aanstaande coalitiepartners haar laten vallen, schrijft Thijs Niemantsverdriet, maar het Kamerdebat volgende week kan haar positie als nieuwe koningin van de VVD verzwakken. Ik sprak Hennis gisteren zelf even en de moeite die ze had om journalisten te woord te staan, toont hoe taai het debat voor haar kan worden. Bovendien zijn de nabestaanden woedend.

Gevallen ritselaar: Vandaag is de uitspraak in de belastingfraudezaak van oud-staatsecretaris (van opnieuw de VVD) Robin ‘de Ritselaar’ Linschoten. Hij ontkent niet 100.000 euro belastinggeld te hebben achtergehouden, maar geeft zijn boekhouder de schuld. Het AD maakte een ontluisterend profiel van hem: hij is dakloos en niet in staat een advocaat of verzekering te betalen. “Als je als scherp en briljant Kamerlid een grote toekomst wordt toegedicht en enkele decennia later maak je geen blauwe enveloppen meer open, dan is er iets heel erg misgegaan”, zegt een oud-fractiegenoot.

Formatie: Na de ministerraad onderhandelen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie vandaag slechts drie uur. Zonder Mark Rutte. Die zit bij een Europese top over de langetermijneffecten van de ‘digitale revolutie’, in de Estlandse hoofdstad Tallinn.

“Met Wilders erbij, kan het straks zomaar zo zijn dat een linkse partij de grootste is, en een voortrekkersrol krijgt in de formatie. Dan gaat de hele erfenis van Pim down the drain.”

Leefbaar-voorman Joost Eerdmans hoopt in een interview met NRC dat de PVV niet meedoet met de gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam, waarvoor hij een alliantie met FvD is aangegaan.