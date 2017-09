Zorg aan kinderen in 300 kwetsbare gezinnen onder druk

De zorg aan kinderen in driehonderd kwetsbare gezinnen in het zuidwesten van het land staat op losse schroeven. Jeugdbeschermingsorganisatie William Schrikker Groep trekt zich in de regio Zuid-Holland Zuid (Dordrecht en omstreken) terug als aanbieder van hulp omdat gemeenten in 2018 te weinig willen betalen. Dat zegt de jeugdzorgorganisatie tegen NRC. Ze spreekt van een „onwenselijke en bedreigende situatie”. Voor de bedragen die gemeenten willen betalen, kan de Groep niet aan de wettelijke kwaliteitseisen voldoen, zegt ze.

Het besluit van de William Schrikker Groep staat niet op zich. Overal in het land heerst onder aanbieders van jeugdzorg, met name specialistische, onrust over de lage tarieven die gemeenten in aanbestedingen wensen.

Volgens branchevereniging GGZ-Nederland vindt „kaalslag” plaats. Directeur Veronique Esman: „Gemeenten bieden prijzen voor jeugdzorg onder de kostprijs. De reserves raken op. Dit speelt niet in één regio, maar overal in het land.”

De lage tarieven vloeien voort uit het feit dat gemeenten zelf ook krap bij kas zitten. Vorige week meldden NOS en Binnenlands Bestuur dat in de helft van de gemeenten het jeugdzorgbudget voor 2017 al is uitgeput.

‘Er is een grens’

Maar geld is niet het hele verhaal. Gemeenten hebben sinds vorig jaar de plicht de jeugdzorg Europees aan te besteden als het om een opdracht van meer dan 750.000 euro gaat. Voor zo’n aanbesteding gelden regels: zo mogen jeugdzorgaanbieders tijdens het inkooptraject niet met gemeenten communiceren, behalve in een formele vragenronde. Dat breekt de William Schrikker Groep nu op, want de aanbestedingseisen van Zuid-Holland-Zuid, inclusief de vergoedingen voor te leveren zorg in 2018, lagen vast. „We konden niet in gesprek over het probleem waar de lage tarieven ons voor stellen”, zegt een woordvoerder.

Daarom heeft de organisatie het „zware besluit” genomen niet aan de aanbesteding mee te doen. „Ons hart ligt bij onze cliënten, een kwetsbare groep waar continuïteit van hulp geen vanzelfsprekendheid is. Maar die hulp moet ook aan strikte kwaliteitseisen voldoen. Er is een grens.” De jeugdbeschermers van de William Schrikker Groep begeleiden kinderen wier ontwikkeling of veiligheid in de knel is geraakt, bijvoorbeeld door verwaarlozing, misbruik, huiselijk geweld of een vechtscheiding.

Vertrouwensband wankelt

Gevolg van het besluit van de Groep is dat voor kinderen in driehonderd gezinnen in Dordrecht, Zwijndrecht, Molenwaard en nog veertien gemeenten in die regio hoogst onzeker is of zij vanaf 2018, over drie maanden, dezelfde jeugdbeschermer houden. De opgebouwde vertrouwensband met kwetsbare kinderen wankelt: mogelijk moeten zij overstappen naar een andere aanbieder.

Ook jeugdzorgaanbieders die wél de aanbesteding doorlopen, hebben in algemene zin kritiek op de starre eisen van het inkooptraject. Om procesfouten te voorkomen, laten aanbieders zich adviseren door aanbestedingsjuristen. „Geen goedkope jongens om in te huren”, zegt Hans Du Prie, bestuurder van iHUB, een alliantie van meerdere jeugdzorginstellingen. Dat maakt het geldprobleem nog nijpender. Du Prie maakt zich er kwaad over. „Waar is de moraal gebleven dat het hier verdorie om kinderen gaat?”

De inkooporganisatie van de jeugdzorg in Zuid-Holland Zuid laat weten „teleurgesteld” te zijn over het besluit van de William Schrikker Groep. De regio zal de zorg desnoods bij andere aanbieders inkopen. Kinderen en gezinnen die nu in zorg zijn bij de William Schrikker Groep zullen „in beginsel niet meteen” gevolgen ondervinden.