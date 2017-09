Keijser haalt WK-zilver in lichte skiff

Marieke Keijser heeft in de lichte skiff bij het Wereldkampioenschap roeien in Florida zilver veroverd. Het is de eerste medaille voor het Nederlandse team. De lichte skiff is een niet-olympisch nummer.

De 20-jarige roeister nam halverwege de leiding, maar moest die positie 300 meter voor de finish prijsgeven aan de Zuid-Afrikaanse Kirsten McCann (7.38,78). Keijser finishte in 7.42. De Amerikaanse Mary Jones pakte het brons.

Zeer tallentvolle roeister

Aan persbureau ANP laat ze weten dat ze prima kan leven met de tweede plaats.

“Ik ging voor goud. Zo ben ik ook van start gegaan. Ik wilde de rest ‘breken’. Dat is prima gelukt denk ik zo. Alleen was McCann op het einde net iets sterker.”

De Rotterdamse Keijser werd dit jaar al wereldkampioen bij de beloften. Ze wordt beschouwd als de tallentvolste roeister van de Nederlandse ploeg.

In het olympische nummer dubbeltwee is gekoppeld aan Ilse Paulis, die met haar vorige partner Maaike Head goud haalde tijdens de Spelen in Rio. Het nieuwe duo werd op de EK dit jaar in hun eerste wedstrijd tweede. Bijzonder is dat ze haar sportcarrière is begonnen als balletdanseres.