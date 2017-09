Kan het eigenlijk wel, die grensmuur?

“We gaan een muur bouwen en hij wordt prachtig.” President Trump roept al sinds het begin van zijn presidentscampagne dat hij een muur wil bouwen op de grens van de Verenigde Staten en Mexico. Maar is het wel mogelijk om zo’n groot bouwwerk langs de hele grens te bouwen, wat zijn de gevolgen van een grensmuur en wat gaat het allemaal kosten?

Dat zijn vragen die de enorme multimediale productie The Wall: Unknown Stories, Unintended Consequences van onder meer USA Today wil beantwoorden. Met video, podcasts, een virtual reality app, tekst, foto’s en een interactieve kaart gaat de krant het onderwerp te lijf. Een team van dertig verslaggevers is langs de grens van ruim 3200 kilometer gereden en er overheen gevlogen. De journalisten belichten niet alleen het migratieprobleem maar ook de gemeenschappen die uit elkaar worden gerukt.

Lees ook een reportage van hoe het er nu aan toegaat in het grens gebied: Drie minuten knuffelen aan de grens tussen Mexico en de VS

Onherbergzame gebieden

Van Tijuana tot aan El Paso is de grens op de kaart een overzichtelijke rechte lijn, waar op sommige plekken al een stuk muur staat. Maar in Texas staat op een paar plekken een stuk muur op de grens. Daar loopt de grens voor een deel aan de Rio Grande en gaat de grens dwars door kliffen en onherbergzame gebieden. Kun je daar wel een muur bouwen van 10 meter hoog? Als je de beelden uit het onderstaande filmpje ziet, weet je eigenlijk al genoeg.

81 lijken

Een ander filmpje gaat over de overstekers. We kennen de verhalen over Zuid-Amerikaanse gelukszoekers die stranden in de woestijn in het noorden van Mexico, onderweg naar de Amerikaanse grens. Maar de omvang wordt pas echt duidelijk als je een mortuarium vol met lichamen ziet, die omgekomen zijn in de woestijn. Alleen al in de eerste zes maanden van 2017 werden al 81 lijken gevonden in het gebied.