‘Ik zou niet getrouwd kunnen zijn met een vrouw die niet kan koken’

Mounir: „Lemya en ik hebben elkaar leren kennen in december 2010. Ik vroeg haar mee uit eten en heb haar meteen mijn hele levensverhaal verteld: dat ik net een problematische scheiding achter de rug had, dat ik een dochter had en flinke schulden doordat ik mijn huis had moeten verkopen dat onder water stond. Ik heb haar verteld dat als ze met mij verder zou gaan, ik haar leven er echt niet makkelijker op zou maken.”

Lemya: „Vijf maanden later waren we getrouwd.”

Mounir: „Hoewel Lemya helemaal geen man nodig had. Ze woonde nog thuis, is heel close met haar moeder, had een baan, spaarde. En toen kwam ik met mijn rugzak vol problemen.”

Lemya: „Voordat we besloten samen verder te gaan, hebben we eerst onze moeders geraadpleegd en kennis met elkaar laten maken. Als zij niks in onze relatie hadden gezien, was het zeker moeilijker geworden.”

Mounir: „Ja, we wilden absoluut de zegen van onze ouders. Vervolgens zijn we getrouwd op huwelijkse voorwaarden.”

Lemya: „Maar die hebben we nooit nodig gehad, we zijn echt uit liefde getrouwd.”

Mounir: „We hadden afgesproken dat we de kinderen tweetalig zouden opvoeden, maar dat is toch lastig, omdat we samen Nederlands spreken. Bovendien is mijn Nederlands beter dan mijn Arabisch. Ik leer ze wel het Arabische alfabet en tellen in het Arabisch. En elke avond voor het slapkipengaan lezen we ze voor uit de Koran.”

Mounir Toub (39) is kok. Hij geeft drie dagen kookles aan een ROC, is tv-kok voor het kookkanaal 24Kitchen en geeft twee dagen per week les aan de Robert Kranenborg Academie in Amsterdam. Hij schreef vorig jaar een boek over de Arabische keuken. Lemya Toub Boutahar (38) is incassomedewerker bij een deurwaarderskantoor. Beiden hebben Marokkaanse wortels. Samen hebben zij een zoon (3) en een dochter (2). Mounir heeft ook een dochter (14) uit een eerder huwelijk. Mounir en Lemya wonen in een eengezinswoning in Helmond. Samen verdienen ze driemaal modaal.

Een dag per week vrij

Mounir: „Ons leven bestaat uit plannen. Ik werk drie dagen in Amsterdam en drie in Eindhoven. Lemya werkt drie dagen in Helmond.”

Lemya: „Ik heb Mounir gevraagd om één dag per week niet te werken en vrij te houden voor het gezin.”

Mounir: „Het lukt allemaal omdat Lemya heel goed is in organiseren. Dat is prettig, omdat ik naast mijn vaste werk regelmatig opnamen moet maken voor onder andere 24Kitchen. Eind vorig jaar ben ik daarvoor een maand naar Marokko geweest en in het voorjaar een week naar de Dominicaanse Republiek.”

Lemya: „Maar het zijn losse projecten, hij is niet constant van huis.”

Mounir: „Op dinsdag-, donderdag- en vrijdagavond voetbal ik. Ik ben een goede eter, dus moet veel sporten.”

Lemya: „Ik loop hard op de andere twee avonden. Ik zet altijd alles meteen in de agenda, anders plant Mounir die vol.”

Mounir: „Klopt, ik kan moeiteloos zeven dagen inplannen, want voor mijn gevoel werk ik helemaal niet. Koken is voor mij zoiets als ademen en ik krijg er nog voor betaald ook. Ik ervaar geen druk als ik werk. Bovendien is mijn leven veel rustiger sinds ik Lemya ken. Zij is heel gestructureerd. Ze heeft een kasboek, een balansboek, ik weet eigenlijk niet wat er aan geld binnenkomt en uitgaat.”

Lemya: „Dat hangt samen met mijn werk. Overzicht geeft me rust.”

Mounir: „Ik kan me heel erg in mijn werk verliezen. Onlangs stond ik drie dagen op een foodfestival in Rotterdam en was ik drie dagen offline. Daarom moet ik ook geen restaurant beginnen, want dan zou er geen gezinsleven overblijven. Al zou ik het wel willen, een eigen restaurant. Vanaf mijn negentiende heb ik jarenlang fulltime in de horeca gewerkt en ik mis die spanning wel. Als ik naar het programma van Gordon Ramsay kijk, krijg ik kippenvel. Ik herken zijn passie en frustraties.”

Lemya: „Ik sta heel anders in mijn werk. Ik heb een sociaal-juridische opleiding gevolgd en deed schoonmaakwerk bij een bedrijf om bij te verdienen. Eerlijk gezegd had ik géén idee wat voor bedrijf het was. Tot ze me op een dag vroegen om te solliciteren als incassomedewerker. Dat werk doe ik nu al ruim vijftien jaar.”

5.30 uur Mounir staat op, bidt en vertrekt per motor naar Amsterdam. Lemya staat iets later op en verzorgt de kinderen. 8.00-8.30 uur Mounir arriveert in Amsterdam, waar hij drie dagen per week werkt. 7.45 uur Lemya brengt de kinderen naar het kinderdagverblijf. Om 8.30 is ze op haar werk. 12.00 uur Mounir heeft pauze, luncht en beantwoordt wat mails. Lemya maakt een wandelingetje en eet onderweg wat. 16.00 uur Mounir is klaar met lesgeven en rijdt naar huis. 17.00 uur Lemya is klaar op haar werk en haalt de kinderen op. 18.00 uur Het gezin eet. Daarna gaan de kinderen naar bed. Mounir gaat voetballen of Lemya gaat hardlopen. 0.30 uur Bedtijd.

Sparen voor een nieuwe keuken

Mounir: „In onze vrije tijd doen we vooral dingen met het gezin. Lekker thuis zijn, familie bezoeken of vrienden. Met elk van mijn vrienden deel ik een andere passie: eten, voetbal. Onlangs ben ik met twee vrienden naar een halalfoodfestival in Londen geweest.”

Lemya: „Ze hebben drie dagen alleen maar gegeten: ontbijt, lunch, hamburger, diner, weer een hamburger.”

Mounir: „Ja, wij zijn niet van het uitgaan of van muziek, alleen van eten. Daarna heb ik trouwens drie dagen níet gegeten.”

Lemya: „De vrouwen waren thuisgebleven en kregen de hele dag apps van wat ze aten.”

Mounir: „Lemya houdt ook van eten, hoor. Ze heeft meer kookboeken dan ik. Ik zou niet getrouwd kunnen zijn met een vrouw die niet kan koken. Dat heb ik van huis uit meegekregen: mijn moeder bakt nog steeds haar eigen brood.”

Lemya: „Als kind noteerde ik al in een schriftje wat mijn moeder deed als ze kookte.”

Mounir: „Materieel gezien missen we niks. We hebben net een mooi huis gekocht.”

Lemya: „We sparen nu voor een nieuwe keuken.”

Mounir: „Met mooie apparatuur en een professioneel koffiezetapparaat. Ja, het leven is prachtig zo. Het enige wat ik graag zou willen, is contact met mijn dochter uit mijn eerste huwelijk. Ik heb haar al acht jaar niet gezien. Maar als het leven verder zo blijft, teken ik ervoor.”