heeft op deze plek een wisselcolumn met Ellen Deckwitz.

De Telegraaf kwam donderdag met het nieuwtje dat de onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie met elkaar hebben afgesproken dat scholieren tijdens hun schooltijd minstens een keer het Rijksmuseum en de Tweede Kamer moeten bezoeken. De bezoekjes zijn onderdeel van een ‘breder cultuurpakket’ waarin ook ‘aandacht voor het Wilhelmus’ en ‘de Grondwet’ zitten. Doel is de leerlingen ‘op een positieve manier bijspijkeren over de Nederlandse identiteit’.

Door op jonge leeftijd met je hele klas voor de Nachtwacht te staan voel je je meer Nederlander, zo simpel denken ze dus.

Ik zat op de basisschool in Velp in een tijd dat niemand zich druk maakte over de Nederlandse identiteit. Het enige wat bleef hangen uit ons cultuurpakket was een oud-Hollands liedje over Piet Hein, dat we van meneer Dujardin, die zelf ook keihard meezong, klassikaal moesten zingen.

We waren de enigen niet.

Iedereen kende dat lied uit het hoofd, bij wedstrijden van het Nederlands elftal kwam na een doelpunt steevast ‘De Zilvervloot’ het stadion binnen varen.

Dat lied verdween ergens halverwege de jaren tachtig gewoon. Ik ging er maar klakkeloos vanuit dat het kwam omdat Piet Hein zich net als al die andere oud-Hollandse zeehelden bezig had gehouden met de slavenhandel en dat het daarom bewust uit het onderwijsaanbod was geschrapt, maar toen ik het gisteren opzocht bleek dat Piet Hein (1577-1629) van voor de slavenhandel was.

Bij mooi weer werden we naar het Openluchtmuseum in Arnhem gesleept, waar we konden zien hoe of de mensen vroeger leefden in Nederland.

Ik ben daar zo vaak geweest dat ik me toen ik er vorig jaar voor het eerst in tijden was, nog alle verhalen die ze me toen op de mouw spelden terug kon halen. Ze sliepen met z’n allen in een bedstee met luikjes, de varkens liepen in de achtergebleven gebieden gewoon in de huiskamer, de vrouwen maakten boter, de mannen rookten pijp en als de mensen iets te vieren hadden maakten ze zelf de muziek. Waarschijnlijk zongen ze dan over Piet Hein en de Zilvervloot.

Ik heb verder niets aan dat cultuurpakket overgehouden behalve dan het idee dat het Openluchtmuseum meer geschikt is voor scholieren dan het Rijksmuseum. Het is namelijk buiten, waardoor de andere bezoekers minder last hebben van al die pubers die terecht geen boodschap hebben aan de verplichte lesjes Nederlandschap van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie die volgens hen bij het kijken naar kunst horen.