Hoe Obama’s speechschrijver begon: ‘Ik beëindigde de slavernij, en jij?’

‘Heb je hem al ontmoet?’ Het was de meest gestelde vraag aan David Litt toen hij net in het Witte Huis begonnen was als speechschrijver. En zo krijgt hij continu vragen van mensen om hem heen waarom sommige zaken op een bepaalde manier zijn geregeld. “Plotseling was ik de enige die tot het congres kon doordringen.”

In november 2011 krijgt hij dan eindelijk de kans als hij de opdracht krijgt om de Thanksgivingspeech te schrijven. Litt is zich ervan bewust dat dit een ‘life changing moment’ kan zijn. Maar als de president tijdens de opname van de speech het woord tot hem richt, weet hij geen woord uit te brengen van de zenuwen.

Dat moet beter de volgende keer. Litt doet de belofte aan zichzelf als hij ooit nog een keer een kans krijgt, hij zichzelf, zijn familie “and his country” niet weer zal teleurstellen. Die kans krijgt hij een paar weken later als hij namens Obama de verjaardagskaart mag schrijven voor Betty White, een van de actrices uit de tv-serie Golden Girls, die negentig jaar wordt. Vol goede moed stapt Litt daarop het Oval Office binnen:

“Achter me, uit mijn ooghoeken zie ik de Emancipatieproclamatie hangen. Niet een kopie, maar dé Emancipatieproclamatie. En ik voel de boodschap dat dit document door de kamer naar mij toezendt: ‘ik ben hier omdat ik een eind aan de slavernij gemaakt heb, waarom ben jij hier?’ En ik zie de president achter zijn bureau zitten en ik denk dat hij waarschijnlijk zich ook afvraagt wat ik hier doe. (..) Wat er dan uit mijn mond komt, is alsof ik om de weg vraag, maar dan in het Spaans. Er zijn bijwoorden en zelfstandige naamwoorden, maar er zit geen samenhang in. Ik zeg iets van: Betty White, NBC, video, erg grappig, Esta bien?”

