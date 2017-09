Heibeltjes

Of ik seksueel misbruikt ben in mijn jeugd? Of vroeg u dat niet? Het antwoord moet ik u voorlopig schuldig blijven. Domweg omdat ik in mijn leven nog nooit in therapie ben geweest. Dus het zou zomaar kunnen dat dat binnenkort tijdens een sessie naar buiten komt. Dat een van mijn inmiddels overleden ouders…

Hoewel? De directeur van het Centrum Late Effecten Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering zegt dat een goede therapeut niet op zoek gaat naar verborgen herinneringen. Wie dat zegt? De directeur van het Centrum Late Effecten Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering. Ik moest ook even nadenken toen ik deze functie donderdag in mijn ochtendkrantje las. Het is niet een job die je er op de vrijdagmiddagborrel na twee witte wijn gemakkelijk uitfloept. Dat je zonder blikken of blozen zegt dat je directeur van het Centrum Late Effecten Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering bent.

Toen ik over deze functie las dacht ik: dit baantje moet die directeur zelf verzonnen hebben. En gelukkig is dat ook zo. De huidige directeur van het Centrum Late Effecten Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering is ook de oprichter van het Centrum Late Effecten Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering. Maar zij twijfelt dus aan de therapeut. En ik? Ik hou me lekker buiten deze discussie die is opgelaaid na de bekentenissen van de Belgische schrijfster Griet Op de Beeck.

Ik heb het veel te druk en ben vooral vrolijk met allerlei klein bier deze week. Zoals? Het gerommel binnen de normaal o zo hechte RTL-familie. Daar gaat het niet lekker sinds de slimste mens Angela de Jong in het AD de directeur van RTL de keiharde waarheid heeft verteld. En helemaal niet nadat mijn favoriete beroepspuber Johan Derksen achter Angela is gaan staan en nog een beetje benzine op het vuurtje heeft gegooid. Waarna ik nog harder moest lachen. Vooral toen Jan Slagter, de bejaardenoppasser van Hilversum, pal achter de RTL-baas ging staan en riep dat Derksen bij hem op staande voet ontslagen zou zijn. Hierop toverde Johan een oude, doch zeer geestige uitspraak van hem over Slagter tevoorschijn en begreep je onmiddellijk waarom de bejaardenslager, die inderdaad niets met de zaak te maken had, een bloedhekel heeft aan Derksen.

Daarna begon een onbekende vriend van de RTL-directeur, een dj die vooral bekend is omdat hij regelmatig aan tafel zit bij Boulevard (!), het op slijmerige toon op te nemen voor de geplaagde RTL-directeur Erland Galjaard. Die is niet alleen zijn vriend, maar ook zijn baas. Dat soort omhoog-likkers zijn altijd de engste types binnen een bedrijf. Maar het komt er op neer dat het oorlog is in de club van de Linda’s, Wendy’s en Chantallen. Domweg omdat de kijker geen zin meer heeft in de ranzige rommel van ome Erland. Waarom ik het allemaal zo leuk vind? Ik ben nou eenmaal gek op vuile was aan de lijn. Vuile was met heel veel vlekken.

Maar nog leuker was het natuurlijk binnen de VVD waar het blondste eendje uit het wak een boek heeft geschreven. Hoewel? Het schijnt dat het vooral door een vriendje van gladkakker Thierry Baudet in elkaar is geflanst. Ik heb het inderdaad over Ybeltje, het meest zinloze Kamerlid sinds eeuwen. Zes jaar lang is er niets uit haar handen gekomen. Nul-komma-nul-nul-nul. Ze zat ’s avonds in de catacomben van het Kamergebouw uren naar Netflix te koekeloeren tot ze mocht stemmen. Dat enge forum van Thierry heeft de gefrustreerde kneus met een smoesje hun clubhuis ingelokt en tijdens een borrel verleid tot het boekje. Op zich een geestige actie. En handig om daar zo’n klaploopster met het IQ van een ons plankton voor te misbruiken. Ondertussen smullen wij van deze onzin. Helemaal van de verkrampte reacties van Rutte en Halbe.

Toen kwam ook het sprookjessalaris van de gesjeesde politieman Bernard Welten nog langs. Tonnen voor wat mager advieswerk. Afgesproken met de korpsleiding. Dus niet alleen de centrale ondernemingsraad is daar doorlopend straalbezopen.

Alles bij elkaar opgeteld had ik een leuke week. Maar ik denk ook vaak: is het wel waar? Zijn al deze dingen over therapeuten, omroepbazen, Kamerkneuzen en politietypes niet gewoon verzonnen? Houden de media me niet gewoon voor de gek? Ligt het niet aan mij? Aan vroeger? Is er iets misgegaan in mijn vroegste jeugd? Misschien moet ik maar eens langs het Centrum Late Effecten Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering.