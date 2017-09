FC Twente wint derby van het oosten

FC Twente heeft in de eigen Grolsch Veste de streekderby tegen Heracles Almelo gewonnen. De club uit Enschede was in een boeiend gevecht de bovenliggende partij en won verdiend met 2-1.

Door de zege stijgt de ploeg van trainer René Hake naar de 15de plaats. Het is pas de tweede overwinning van het seizoen. FC Twente won eerder overtuigend van FC Utrecht (4-0). Tot dusver beleeft de club een zeer moeizaam seizoen. Heracles Almelo staat nu elfde.

Invaller Holla scoort via fraaie vrije trap

De Tukkers kwamen heel snel op voorsprong. Al in de tweede minuut gleed Frederik Jensen de bal binnen nadat een schot van Haris Vuckic vlak voor de lijn werd gekeerd door Lerin Duarte. In de rest van de eerste helft kreeg FC Twente talloze kansen om de wedstrijd te beslissen, maar het faalde in de afwerking.

In de tweede helft kwam Heracles Almelo onverdiend op gelijk hoogte. Spits Paul Gladon kopte in de 52e minuut raak na een voorzet van Brahim Darri. Invaller Danny Holla, die terugkerende van een blessure, zorgde in het laatste kwartier met een fraaie vrije trap voor de overwinning.