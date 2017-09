Drenthe wil Klijnsma als commissaris van de koning

Jetta Klijnsma wordt waarschijnlijk de nieuwe commissaris van de koning in Drenthe. De Provinciale Staten in de noordelijke provincie hebben de huidige PvdA-staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vrijdag voorgedragen voor die positie.

Klijnsma (60) moet de opvolger worden van Jacques Tichelaar, die in maart na een schandaal opstapte. De afgelopen maanden was voormalig burgemeester van Den Haag Jozias van Aartsen de waarnemend commissaris van de koning in Drenthe.

Officieel is het nog niet zeker dat Klijnsma de functie ook krijgt, maar in de praktijk is haar benoeming een formaliteit. Het Drentse parlement beveelt haar aan bij minister Plasterk van Binnenlandse Zaken. Die stapt vervolgens met de voordracht naar koning Willem-Alexander. Hij zal Klijnsma per koninklijk besluit voor zes jaar tot commissaris benoemen.

Klijnsma kreeg de voorkeur boven twee andere kandidaten. Een vertrouwenscommissie voerde de afgelopen weken gesprekken met de drie kanshebbers, en adviseerde het Drentse parlement vrijdag om voor Klijnsma te kiezen.

Nepotisme

Ruim een half jaar geleden moest Klijnsma’s voorganger Tichelaar het veld ruimen wegens beschuldigingen van nepotisme. Hij had voorgesteld het ontwerpbureau van zijn schoonzus in te huren voor de renovatie van een rijksmonument in Assen. Tichelaar moest zich voor de Provinciale Staten verantwoorden. Hij erkende dat hij “onhandig en stom” was geweest, maar stapte uiteindelijk op omdat hij merkte dat de Statenfracties onvoldoende vertrouwen in hem hadden.

Als Klijnsma officieel benoemd is, keert ze terug naar haar geboortegrond. Ze groeide op in Hoogeveen. Haar eerste stappen in de politiek zette ze als medewerker van de Tweede Kamer-fractie van de PvdA. Van 1990 tot 2008 was Klijnsma actief in de Haagse gemeentepolitiek. In 2008 werd ze staatssecretaris van Sociale Zaken in het kabinet-Balkenende IV. Na twee jaar als Kamerlid, tussen 2010 en 2012, bekleedde ze die post vanaf 2012 opnieuw in Rutte II.