Dit waren deze week de beste verhalen uit de buitenlandse pers

Prachtige vakantiekiekjes wereldwijd

Om bij weg te dromen nu de herfst toch echt is begonnen: The New York Times Magazine maakte een mooie productie van familievakanties wereldwijd. Tip van beeldredacteur Arjan de Jongh. Zie en lees hier: How do families around the world spend their vacations?

Zo staat het ervoor in Kenia Dit commentaar in de Keniaanse Daily Nation van Macharia Gaitho, een van hun beste columnisten, geeft volgens correspondent Koert Lindijer goed weer hoe dramatisch de situatie is verslechterd in Kenia na de geannuleerde verkiezingen. Lees hier: Kenyatta-Odinga blood feud would be best umpired by UN

Nee, dit eiland is niet te koop

Verenigd Koninkrijk-correspondent Melle Garschagen tipt deze zalig kabbelende longread over een obsessie met eilandjes. Lees hier: This island is not for sale - how Eigg fought back

Twee Noord-Koreaanse spionnen in Oekraïne Twee Noord-Koreaanse spionnen zitten al zes jaar vast in een cel in de Oekraïne, las redacteur Toef Jaeger. Sindsdien hebben ze nooit meer post of een bericht uit Noord-Korea gekregen. Ook niet van familie. Wat een van de twee wel heeft: een Russische vertaling van De graaf van Monte Cristo. Lees hier: Two North Korean Spies, a Ukrainian Jail and a Murky Tale