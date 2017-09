‘Die geuren, die kleuren… dat doet wat met de mens’

Het werk van natuurfotograaf Theo Bosboom wordt gepubliceerd in bladen als National Geographic en BBC Wildlife, en hij won er al diverse aansprekende prijzen mee. Momenteel bevindt hij zich met een groep cursisten op IJsland – om daar de herfst vast te leggen.

„Er staan hier weliswaar nauwelijks bomen, maar de kleuren zijn prachtig”, vertelt hij. „Waar je in Nederland meer bruin-, oranje- en geeltinten ziet, neigt het op IJsland meer naar roze en zelfs paars. Vooral de lage toendrabegroeiing kleurt heel intens. Je moet wel een beetje geluk hebben met de timing, want als de nachten kouder worden verkleurt alles hier heel snel. Binnen één of twee weken is het voorbij.”

IJsland is een fotografenwalhalla. Toch werkt Bosboom ook graag in Nederland. „IJsland is inderdaad overweldigend – maar wel met het risico dat je alleen nog maar op het knopje kunt drukken en vergeet om het persoonlijk te maken, je visie vast te houden. Het mooie van Nederland is juist dat je het moet doen met minder. Daar word je creatiever van, en scherper. Je leert er heel goed kijken.”

De herfst is verreweg zijn favoriete jaargetijde. „Dat is het seizoen van de sferen, van de diepere gevoelens, de melancholie. Het is altijd een mooie uitdaging om te proberen dat in beelden om te zetten. De herfst is ook heel intens: die geuren, die kleuren. Zeker als het na een paar regendagen weer helder wordt en het bos aan het dampen is – dat doet wat met de mens. Heel inspirerend.”

Vissenperspectief

Met zijn serie Journey of the autumn leaves won Bosboom in 2014 een derde prijs bij de Zilveren Camera. Hij maakte de foto’s in de Belgische Ardennen, in een beekje. Hij was er vaker geweest, maar wilde nu eens wat anders. „Ik zag de blaadjes dansen in de stroming en dacht: misschien kan ik daar wat mee. Ben ik met m’n laarzen in het riviertje gaan staan, camera onder water naar boven gericht: het vissenperspectief op de herfst. Leuk, maar lastig. Ik kon bijvoorbeeld niet zien wat ik schoot en moest soms ook onder water flitsen. Er zijn wel een paar herfsten overheen gegaan voor de serie compleet was.”

Bosbooms bijzondere manier van kijken en met name zijn oog voor detail en compositie worden door velen geroemd. „Ik beschouw het zelf als mijn mooiste instrument dat ik op de een of andere manier heb meegekregen. Foto’s maken die al honderdduizend keer door anderen gemaakt zijn, daar heb ik geen lol in. Ik wil altijd nieuwe invalshoeken bedenken, verrassen. Mensen laten zien dat er nog heel veel te ontdekken valt in de natuur. En dat het de moeite waard is die te beschermen.”

Mist en nevel

Om mooie herfstfoto’s te maken, heeft Bosboom twee tips. Eén: „Probeer de sfeer vast te leggen. En doe dat niet ’s middags op een zonnige dag: de zon maakt alle sfeer kapot. Ga juist eens in de regen, of op een vroege ochtend in mist en nevel. Dan zal je zien dat je in een totaal andere wereld bent beland.”

Tip twee: „Let op de details. Men wil vaak te veel op een foto zetten. Alles met groothoek, iets op de voorgrond, bergje op de achtergrond, plus nog die mooie lucht. Terwijl het vaak al genoeg is om dat boompje of riviertje of die structuur in het landschap erop te zetten. Het aloude ‘less is more’ geldt zeker ook voor de herfstfotografie.”

