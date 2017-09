Bouterse legt tijdelijk taken neer

De Surinaamse president Desi Bouterse (71) heeft zijn taken tijdelijk neergelegd en deze overgedragen aan vicepresident Ashwin Adhin. Bouterse moet volgens zijn woordvoerder rust houden op advies van zijn medische team, nadat hij eerder deze maand terug keerde vanuit Cuba waar hij een ingreep onderging.

De Surinaamse voorlichtingsdienst (NII) geeft in een officiële verklaring aan dat Bouterse zijn taken neerlegt vanwege ‘redenen van persoonlijke aard’. President Bouterse zou vrijdag in de Nationale Assemblee de jaarlijkse begroting aanbieden en de jaarrede uitspreken, maar dat wordt nu overgenomen door vicepresident Adhin. Tot wanneer Adhin de taken van president Bouterse overneemt is niet bekend.

Er gaan al jaren hardnekkige geruchten dat Bouterse ernstig ziek is en zou lijden aan een nierkwaal. Ook wordt er gespeculeerd over een mogelijke prostaataandoening. Officieel is niet bekend voor welke medische aandoening Bouterse is behandeld in Cuba. In de verklaring onderstreept de voorlichtingsdienst dat zij het enige orgaan zijn dat bevoegd is om mededingen te doen over de medische toestand van president Bouterse.

Eind augustus 2010 had Bouterse zijn taken ook tijdelijk neergelegd wegens ziekte. Toen werd zijn functie tijdelijk overgedragen aan de toenmalige vicepresident Robert Ameerali.

Rechtszaak gaat weer verder

Eind oktober wordt ook het strafproces rondom de zogeheten Decembermoorden weer hervat waar Bouterse hoofdverdachte in is. Deze rechtszaak, rondom de moord op 15 tegenstanders van Bouterse tijdens zijn militaire regime, in 1982 ging in 2007 van start. In juni j.l eiste aanklager Roy Elgin 20 jaar celstraf tegen Bouterse.

In de volgende fase van het proces wordt naar verwachting de strafeis tegen de resterende twintig medeverdachten in de zaak uitgesproken. Vervolgens zal de advocaat van Bouterse, Irwin Kanhai zijn pleidooi houden. Een mogelijke uitspraak in deze slepende rechtszaak zal zeer waarschijnlijk pas volgend jaar plaatsvinden.