Beelden met een vervreemdend effect

‘Ik zeg wel dat ik fotograaf ben, maar dat voel ik niet echt zo. Misschien ben ik eerder een beeldmaker.” Sanja Marusic (25), die fotografie studeerde aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag, staat niet alleen achter de camera, maar poseert er ook vaak voor. En niet alleen dat, als model hult ze zich geregeld in zelfgemaakte kostuums en creëert zo haar eigen, wonderlijke, magische wereld.

Haar zelfportretten zijn nu te zien op een expositie in de Amsterdamse Melkweg Expo. Ze presenteerde ook recent haar eerste fotoboek, getiteld Sanja Marusic – Collected Works, met daarin acht fotoseries die ze maakte op reizen door de VS, Frankrijk, Schotland en op de Canarische Eilanden.

„Ik werk veel met muzikanten en maak platenhoezen of werk voor theaterfestivals zoals Oerol”, zegt Marusic. „Als ik dan op zo’n locatie ben, zoals laatst op Terschelling, maak ik tijd vrij voor mijn eigen fotoshoots.”

Meestal gaat ze samen met haar vriend op pad, soms maakt hij de foto, af en toe staat hij er ook zelf op. „Ik hou van grillige landschappen. Daarin plaats ik mijzelf, het liefst op een manier dat ik niet meer te herkennen ben.” Achteraf bewerkt ze de beelden tot felgekleurde droomlandschappen die soms doen denken aan geheimzinnig leven op een andere planeet.

In haar zoektocht naar locaties, stuit Marusic soms per toeval op de juiste plek en improviseert met wat ze bij zich heeft, zoals vorig jaar toen ze met haar vriend door Amerika reed. „We hadden weinig spullen bij ons en kwamen bij een weg waar een opvallend mooie, gele streep over liep. Ik ben over die lijn gaan liggen met een gele strijkplankhoes over me heen. Dat vond ik er mooi bij passen.” In andere gevallen maakt ze zelf de kostuums, zoals het insect-achtige zwart-witpak dat ze draagt in het recente werk Phase in Space. „Dat heb ik gemaakt van papier en karton. Ik wilde bewust geen kleding gebruiken die je zou kunnen herkennen, daarmee plaats je het in een bepaalde tijd. Dat wil ik niet, mijn beelden moeten vooral een vervreemdend effect hebben. Je kunt het zien als mijn persoonlijke zoektocht, een surrealistisch coming of age-verhaal.”

Expositie ‘Sanja Marusic’ t/m 8 oktober in de Melkweg Expo, Amsterdam. Info: melkweg.nl/agenda Het boek Sanja Marusic – Collected Works is verkrijgbaar in de boekhandel of via sanjamarusic.nl. Meer foto’s op instagram.com/sanjamarusic