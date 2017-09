Asscher: OVV-rapport ‘zwaar genoeg’ voor aftreden Hennis

Vicepremier Lodewijk Asscher (PvdA) vindt de conclusies uit het OVV-rapport over een mortierincident in Mali “zwaar genoeg” voor minister Jeanine Hennis (Defensie, VVD) om af te treden. Of ze dat ook moet doen “is aan haar”, liet Asscher vrijdag na afloop van de wekelijkse ministerraad weten.

De VVD-politica zei donderdag na de presentatie van het rapport, waarin de Onderzoeksraad voor de Veiligheid vernietigende conclusies trekt over het incident, niet aan opstappen te denken. “Ik wil optreden, niet aftreden”, sprak Hennis toen. De Tweede Kamer gaat volgende week met de minister in debat over het rapport.

Asscher tilt zwaar aan de onderzoeksconclusies, zo liet hij vrijdag weten. “Twee jonge mensen zijn dood, één zwaargewond en we lezen in het rapport dat er een reeks van momenten is geweest waar er niet iets is gedaan wat het had kunnen voorkomen. Dat is zo zwaar als het maar had kunnen zijn.”

Op de vraag of Hennis daarvoor verantwoordelijkheid moet nemen, antwoordde de vicepremier dat hij eerst het debat wel afwachten en dat ze daarna “maar moet bekijken of ze wel of niet kan aanblijven”. “Maar geen enkele minister moet de eigen positie belangrijker maken dan die is.”

Met de uitspraak laat Asscher zien dat er binnen het demissionaire kabinet geen overeenstemming bestaat over de gevolgen van het OVV-onderzoek voor de positie van Hennis. Premier Mark Rutte zei donderdag nog zijn partijgenote volledig te steunen. Frappant is dat wanneer er tijdens het Kamerdebat volgende week een motie van wantrouwen tegen Hennis wordt ingediend, Asscher daarover als lid van diezelfde Tweede Kamer mag meestemmen.

OVV-rapport

De onderzoeksraad zei donderdag dat Defensie grote fouten heeft gemaakt rond de missie in Mali. Zo werden granaten gebruikt die niet deugden en niet getest waren. Toch werden ze ingezet bij de missies in Afghanistan en Mali. Ook de medische zorg voor militairen tijdens de uitzending naar het Afrikaanse land schoot tekort. Een militair, die gewond raakte bij het mortierincident waarbij twee collega’s om het leven kwamen, werd geopereerd in een Togolees VN-ziekenhuis dat niet voldeed aan de eisen van de Nederlandse krijgsmacht.

In een interview met NRC liet OVV-voorzitter Tjibbe Joustra weten dat de politieke wil om mee te blijven doen aan internationale missies zwaarwegend was. “We hebben echt het idee dat de voortgang van de missie het heeft gewonnen van de zorg die is vereist. Als de politiek een missie wil, is de eerste reactie: ‘We gaan d’r an.’ Men bekommert zich minder over onder welke randvoorwaarden dat kan.”

Extra controle op munitie

Hennis zelf kondigde na afloop van de ministerraad aan dat er een extra controle komt op de munitie van uitgezonden militairen op missie. “Ik heb besloten tot een extra check van de munitieketen, de medische opvang en andere operationele procedures”, zei ze. “Om nogmaals zeker te weten dat het echt op orde is.” De extra controle kan leiden tot een korte operationele pauze van maximaal enkele dagen, liet de bewindsvrouw weten.

De check zal plaatsvinden bij alle missies waarin leden van de Nederlandse krijgsmacht momenteel actief zijn. De grootste bijdrage levert momenteel aan de VN-operatie Minusma in Mali. In onder meer Afghanistan en Irak is actief Nederland met militaire trainers die helpen bij het opbouwen van leger en politie.