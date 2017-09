Amsterdamse tram botst op taxi: 3 gewonden

Bij een botsing tussen een tram en een taxi zijn vrijdagmiddag in Amsterdam drie gewonden gevallen. De tram van lijn 24 is bij het ongeluk uit de rails gelopen. Twee van de gewonden zijn er ernstig aan toe, bevestigt de politie.

Alle drie de gewonden waren volgens de politie inzittenden van de taxi. Een ooggetuige vertelt aan stadsomroep AT5 dat met name de taxichauffeur zwaargewond is geraakt. “Hij moest uit de auto worden geknipt. Twee passagiers konden iets makkelijker uit de taxi worden geholpen, maar ook zij waren niet aanspreekbaar. Een vrouw kon alleen haar hand maar bewegen.”

Politiehelikopter

De politie kon dinsdagmiddag nog niet zeggen wat er precies is gebeurd. Agenten doen ter plekke onderzoek naar de toedracht. Een politiehelikopter hielp daarbij, door vanuit de lucht de plek van het ongeluk te fotograferen. Een ooggetuige met wie AT5 sprak, kon wel een korte beschrijving geven van wat hij had gezien: “De tram ging de bocht om en de taxi rechtdoor. Ineens klonk een harde klap en was het chaos.”

De straten rond de plek van het ongeluk, de Herculesstraat en de Stadionweg in het stadsdeel Zuid, blijven nog enkele uren afgesloten.