Amsterdam pakt overlast door deelfietsen aan

De gemeente Amsterdam geeft aanbieders van deelfietsen vanaf nu drie weken de tijd om hinderlijk geparkeerde fietsen te verwijderen. Vanaf 20 oktober gaat de gemeente deze fietsen zelf verwijderen. De gemeente vindt dat de deelfietsen te veel beslag leggen op de schaarse openbare ruimte.

Amsterdam heeft al eerder incidenteel deelfietsen van straat gehaald, maar gaat dat nu structureel doen. De stad gaat bestuursdwang toepassen op basis van artikel 2.50 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Dit artikel verbiedt het tegen betaling aanbieden van diensten op of aan de weg.

Dat heeft wethouder Pieter Litjens (Verkeer en vervoer, VVD) vandaag in een brief laten weten aan vier bedrijven die deelfietsen aanbieden in Amsterdam. Het gaat om oBike uit Singapore, Donkey Republic uit Denemarken, Dropbyke uit Litouwen en FlickBike uit Amsterdam.

Plotselinge opmars

Sinds deze zomer zijn er honderden deelfietsen geplaatst in Nederlandse steden, met name in Amsterdam en Rotterdam. Gebruikers kunnen zich aanmelden via een app op hun smartphone, en via de app de fiets ontsluiten. De prijs varieert per aanbieder, maar ligt gemiddeld rond 1 euro per uur. Fietsen van oBike kunnen overal worden geparkeerd, die van Donkey Republic alleen op bepaalde locaties.

In juli en augustus was er veel ophef over de plotselinge opmars van de deelfietsen. Bewoners en winkeliers ergerden zich aan de ruimte die de fietsen innamen bij fietsparkeerplaatsen. Fietsverhuurders spraken over oneerlijke concurrentie: de aanbieders van deelfietsen gebruiken de openbare ruimte als bedrijfsruimte. De gemeente kondigde daarop aan te gaan optreden tegen de commerciële deelfietsen.

Zelf vinden de bedrijven dat ze een nuttige bijdrage leveren aan stedelijke mobiliteit en vergroening. Ze claimen dat het aantal fietsen zal afnemen en dat mensen de fiets gebruiken in plaats van de auto. Vanwege alle kritiek zijn de bedrijven terughoudend met hun ambities. Uitbreiding buiten Amsterdam en Rotterdam gebeurt alleen met zeer beperkte aantallen. Donkey Republic plaatste deze week 30 fietsen in Utrecht.