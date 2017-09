Wat weet een tienerblad nou van politiek?

Een analyse van Donald Trumps oorlogstaal bij de Verenigde Naties in New York, een politieke column waarin Sean Spicers verrassingsoptreden tijdens de Emmy Awards wordt ontleed (conclusie: niet grappig, wel gevaarlijk) en vijf tips om een stralende huid te krijgen.

Op de website van het Amerikaanse tijdschrift Teen Vogue staan de drie artikelen gebroederlijk onder elkaar. De beautytips niet minder belangrijk dan het politieke nieuws – en andersom. Teen Vogue, een modeblad voor tieners met een oplage van meer dan 1 miljoen exemplaren, is momenteel een van Amerika’s meest politiek gedurfde en sociaal geëngageerde tijdschriften.

Dat was niet altijd het geval. Toen het blad in 2003 werd opgezet, waren de belangrijkste pijlers ‘mode, beauty en stijl’. Maar sinds uitgever Condé Nast vorig jaar de hoofdredactie van de tienerglossy – een jongere versie van het modeblad Vogue – flink opschudde en Elaine Welteroth en Phillip Picardi aanstelde als respectievelijk hoofdredacteur en chef digitaal, is de tone of voice van het tijdschrift opvallend anders.

Zij is met 31 jaar de jongste hoofdredacteur bij Condé Nast en pas de tweede met een Afrikaans-Amerikaanse achtergrond. Hij is midden twintig en homoseksueel. Onder hun leiding kreeg politiek nieuws, maatschappelijke ongelijkheid en sociaal activisme net zoveel aandacht als Taylor Swift, de nieuwste herfstmode en oogpotlood.

Gaslighting

Dat de wereld niet gewend is dat een tienerblad ook over politiek kan schrijven, bleek in december. Een column van Teen Vogue’s Lauren Duca met de titel ‘Donald Trump is Gaslighting America’ (‘gaslighting’ betekent iemands gedachten manipuleren tot ze twijfelen aan hun eigen verstand) ging viral, niet in de minste plaats omdat de beroemde journalist en nieuwsicoon Dan Rather het artikel op Facebook deelde. „Sommige mensen zouden Teen Vogue misschien een onwaarschijnlijke bron vinden voor een gedetailleerd onderzoek naar Donald Trump en gaslighting, but there you have it…,” schreef Rather op het sociale netwerk.

Hij was niet de enige die verbaasd en verheugd reageerde. Teen Vogue is sindsdien door de (linkse) Amerikaanse media veelvuldig onthaald als ‘woke’ (slang voor ‘sociale bewust’) en het betere antwoord op de regering-Trump. Bij de Women’s March in Washington in januari, kwam zelfs al een bord voorbij met de tekst ‘Teen Vogue will save us all’.

Thigh high

Ook conservatieve media reageerden, maar minder enthousiast. Het blad National Review noemde Teen Vogue een ‘soms angstaanjagende woedepamflet’. En Fox News’ Tucker Carlson nodigde columnist Duca uit in zijn talkshow, om haar niet uit te laten spreken en haar aan het einde van het gesprek mee te delen dat ze beter over ‘thigh-high boots’ (laarzen tot aan de dijen) kon blijven schrijven. „Daar ben je beter in.” Sindsdien noemt Duca haar column ‘Thigh High Politics’.

Alle aandacht bleek niet voor niks. Bezoekersaantallen gingen in december naar 7,7 miljoen unieke bezoekers, ruim twee keer zoveel als de 3 miljoen van een jaar daarvoor, en ondertussen staat de teller op meer dan 9 miljoen per maand.

„Waarom is Teen Vogue zo geweldig?”, vroeg Mark Joseph Stern zich af in een artikel voor Slate met de kop ‘Teen Vogues vurige Trump takedown moet geen verrassing zijn. Teen Vogue rockt.’

Meesterzet

Stern concludeerde dat het komt omdat het tijdschrift probeert een zo gevarieerd mogelijke groep schrijvers aan te trekken. Stern: „Welteroth en Picardi’s meesterzet is het samenstellen van een team dat zijn ogen niet kan sluiten voor de realiteit, niet kan doen alsof Trump respect verdient en het toenemende racisme en anti-LGBTQ-geweld niets is om je zorgen over te maken.”

Welteroth en Picardi waren eerder dit jaar te gast bij The Daily Show. Toen presentator Trevor Noah vroeg hoe ze reageren op mensen die vragen wat een tienerblad nou van politiek weet, antwoordde de hoofdredacteur: „Ik zou zeggen dat Teen Vogue net zoveel recht heeft om aan tafel te zitten en over politiek te praten als iedere jonge vrouw in Amerika.”