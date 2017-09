Voor het eerst strafrechtelijk onderzoek naar euthanasie

Het Openbaar Ministerie gaat voor het eerst een strafrechtelijk onderzoek doen naar een mogelijke strafbare euthanasie. Sinds de invoering van de euthanasiewet in 2002 is dit de eerste keer dat er onderzoek gedaan wordt naar een arts die niet volgens de regels euthanasie heeft gepleegd op een patiënt.

De Regionale Toetsingscommissie Euthanasie (RTE) oordeelde begin dit jaar dat een arts bij een euthanasie op een 74-jarige vrouw ‘niet heeft gehandeld overeenkomstig met de zorgvuldigheidseisen’. De RTE stuurde haar oordeel naar het OM gestuurd, waarna het College van procureurs-generaal vaststelde dat er verdenkingen zijn van strafbaar handelen.

Het gaat om een geval waarin een arts in een verpleeghuis euthanasie pleegde op een 74-jarige vrouw. Zij had wel een wilsverklaring opgesteld, maar die werd door de RTE als onduidelijk en tegenstrijdig bestempeld. Ook bij het uitvoeren van de euthanasie is de arts niet zorgvuldig geweest bij het navolgen van de regels.