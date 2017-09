Vitesse hardleers in Nice

Minder naïef verdedigen en daardoor ook minder fouten maken. Dat was één van de opdrachten van trainer Henk Fraser van Vitesse aan zijn spelers voor de wedstrijd in de Europa League in en tegen Nice. De Arnhemse ploeg toonde zich in Zuid-Frankrijk echter hardleers. Opnieuw gaf Vitesse de doelpunten kinderlijk eenvoudig weg: 3-0.

Het duel moest zeven minuten na de rust ruim een kwartier worden onderbroken wegens een defect aan de lichtinstallatie.

Harde les

De manschappen van Fraser begonnen twee weken terug aan de Europese campagne met een ontnuchterende thuisnederlaag tegen Lazio (2-3). Vitesse liet door persoonlijke missers twee keer een voorsprong glippen en verloor daardoor onnodig en ook een tikje onverdiend. ‘Iedereen’ bij Vitesse sprak na afloop van een harde les, waarvan de ploeg dit seizoen uiteindelijk alleen maar beter zou worden.

Vooral in de eerste helft (2-0) haperde de ploeg van Fraser flink. Mede daardoor kon Nice, dat zonder Wesley Sneijder (nog niet topfit) aantrad, twee keer tot scoren komen. Eerst strafte Alassane Pléa zwak verdedigingswerk van met name Alexander Büttner van dichtbij af en op slag van rust profiteerde Allan Saint-Maximin van een roekeloze breedtepass van Thulani Serero.

Zonder Büttner, en ook even zonder licht, bood Vitesse na de rust wat beter partij. Uit een vrije trap schoot Thomas Bruns in de 64e minuut op de binnenkant van de paal.

In de slotfase keek de Arnhemse defensie, inclusief de matige doelman Remko Pasveer, toe hoe opnieuw Pléa na een soepele combinatie door het centrum tot scoren kwam: 3-0. (ANP)