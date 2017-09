Vernieuwde Hema legt de nadruk op eten

Het nieuwe restaurant van Hema doet sterk aan een ander succesvol eetconcept denken, ook ooit begonnen in een warenhuis. Er staan verschillende eilandjes, één waar je salades kunt krijgen, één voor de pizza, één voor de sandwiches. In koelvitrines staan verse smoothies en er zijn varianten op de nu zo hippe poké bowl te krijgen. „Werkelijk? Doet het je aan La Place denken?”, lacht Tjeerd Jegen. De topman van Hema leidde vorige week donderdag rond in de vestiging in Tilburg, de eerste grote Hema-winkel in Nederland die naar internationaal concept is omgebouwd. Precies een week later kondigt hij aan dat het bedrijf te koop staat. Daarover gingen al langer geruchten, nu is officieel bevestigd dat Hema zakenbank Credit Suisse in de arm heeft genomen om de „strategische opties voor de toekomst”, inclusief verkoop, te onderzoeken.

Internationale expansie

De topman was niet zomaar bij de opening in Tilburg aanwezig. Hema is flink aan het verbouwen – naast Tilburg krijgen ook Maassluis, Veghel, Brussel en Antwerpen een nieuwe inrichting. Wordt dat een succes, dan volgen de overige grote filialen. De kleine vestigingen, zónder restaurant, worden al sinds dit voorjaar verbouwd. Dat zijn er ongeveer 380. Hema heeft ruim zevenhonderd winkels in zeven landen. Met de nieuwe winkels probeert het bedrijf zijn internationale succes naar Nederland te vertalen.

De afgelopen jaren stak het veel energie in expansie in het buitenland. Tientallen winkels kwamen erbij over de grens: in Frankrijk, Duitsland en Spanje. Hema presenteert zich dan ook graag als een internationaal bedrijf met Nederlandse wortels. Jegen: „We zijn oer-Hollands maar worden wel steeds internationaler. Want onze concurrentie is ook steeds meer Europees: H&M, Ikea, Zara.”

1,2 miljard euro zette Hema in 2016 om. 700 winkels heeft Hema in zeven landen. Er werken ruim 11.000 mensen bij het bedrijf. 29,1 miljoen euro verlies leed Hema afgelopen kwartaal. Dat kwam door „eenmalige financieringskosten”.

Die internationale expansie kwam de keten weleens op kritiek te staan, want het zou juist moeten letten op de kwakkelende winkels in Nederland. Drie jaar terug moest het bedrijf zeer slechte jaarcijfers presenteren. Het leed in 2014 nog een verlies van ruim 189 miljoen euro; ook de omzet liep terug.

Inmiddels gaat het weer wat beter met de keten. Het verlies werd teruggebracht; dat bedroeg afgelopen jaar nog ‘slechts’ 26 miljoen euro. De omzet groeide van 1,1 miljard naar 1,2 miljard euro. Vooral in het buitenland doet Hema het goed, bleek ook weer uit de jongste kwartaalcijfers die donderdag werden gepresenteerd. In Duitsland en Frankrijk groeide de omzet het meest, met respectievelijk 22,2 en 17,4 procent. In Nederland bedroeg de omzetgroei het afgelopen kwartaal 0,7 procent.

Frisse Bretonse streep

Het nieuwe aan de winkel in Tilburg zit ’m voornamelijk in de indeling. Hingen de kindersokjes bijvoorbeeld eerst gewoon bij de sokken, nu is de winkel opgedeeld in zogeheten „werelden”. Alles voor kleine kinderen is daarom nu terug te vinden in het hoekje ‘baby’, alles wat met wonen te maken heeft bij ‘wonen’, enzovoorts. Ook de presentatie is iets anders. Producten worden in de nieuwe winkel hoger tentoongespreid, dat maakt het voor klanten „makkelijk navigeren”. De werknemers dragen een nieuw tenue, met een „frisse, Bretonse streep”.

Maar het meest opvallende aan de nieuwe winkel is de nadruk op eten. Het afhaalpunt, bekend van het broodje worst met mosterd, zit nu ín de winkel en is ingericht volgens de stijlregels van een moderne foodbar. En dan is er dus nog dat restaurant. Het model is „niet uniek voor La Place, je ziet het internationaal veel”, verklaart topman Jegen. Hij zegt op dit concept te zijn uitgekomen omdat het „goed bij Hema past”. Het moet met name jonge mensen trekken die nu alleen nog „voor de schrijfwaar en de rompertjes” komen. Hij wijst nog maar eens op de stopcontacten die onder de tafeltjes zitten. „Handig met een laptop. En er is natuurlijk wifi.”

Popcorn tijdens de opening van de nieuwe pilot-winkel van Hema in Tilburg. Foto Bart Maat / ANP Het restaurant van de pilot-winkel, die is gebaseerd op een nieuw concept. Foto Bart Maat / ANP Foto Bart Maat / ANP Een winkel van Hema in Barcelona. Foto Alejandro García / EFE De afdeling kinderkleding in de nieuwe winkel in Tilburg. Foto Bart Maat / ANP Hema wil de nieuwe formule doorvoeren in zijn grotere winkels in de Benelux. Foto Bart Maat / ANP

Jegen nam in 2015 de functie over van ‘Mister Hema’ Ronald van Zetten, die twaalf jaar topman was. De taak van Jegen, die eerder bij Ahold en de Australische supermarktketen Woolworths werkte: Hema financieel gezond en verkoopklaar maken. Het Britse private-equitybedrijf Lion Capital is sinds 2007 eigenaar van Hema en probeerde de warenhuisketen al eerder te verkopen, tevergeefs.

De topman betoonde zich bij de opening in Tilburg al optimisch over het verkooppotentieel van Hema. „We groeien in de Benelux, waarvan mensen zeiden dat dat niet mogelijk was. En we hebben in Frankrijk bewezen dat dat een goed land voor Hema is.” Hij zegt graag aan te willen blijven als topman als het bedrijf verkocht wordt.

En nieuws over een verkoop of niet niet – de internationale expansie gaat gewoon door. Donderdagmiddag blijkt Tjeerd Jegen op weg naar Barcelona. Daar wordt weer een winkel feestelijk geopend.