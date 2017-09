Turkije stopt met trainen Koerdische militairen

Turkije is gestopt met het trainen van de Koerdische militairen, de peshmerga. Dat heeft de Turkse vice-premier Bekir Bozdag donderdag laten weten. Turkije reageert met dit besluit op het Koerdische onafhankelijkheidsreferendum van afgelopen maandag. Volgens Turkije hebben de voorstanders zichzelf met dit referendum “in het vuur” gegooid.

Turkije heeft sinds 2014 ruim 2.500 peshmerga getraind in de strijd tegen terreurgroep Islamitische Staat (IS). De Turkse training was onderdeel van een internationale missie waar ook de Verenigde Staten en Nederland deel van uitmaken. Sinds 2014 zijn er 150 Nederlanders gelegerd op de luchthaven van Erbil, de Koerdische regio in het noorden van Irak.

Economische sancties

Irak heeft de Koerden inmiddels ook sancties opgelegd. Vanaf vrijdag worden alle internationale vluchten van en naar Erbil opgeschort.

Ondertussen dreigt Turkije ook met economische maatregelen. Zo waarschuwde het land al de olie-import uit de Koerdische regio in Noord-Irak te blokkeren en zei president Erdogan militaire interventies niet uit te sluiten. Vooralsnog is het bij waarschuwingen gebleven. Vice-premier Bozdag zei donderdag dat er meer maatregelen volgen maar dat Turkije eerst wil overleggen met Irak.

De Koerden stemden maandag massaal voor onafhankelijkheid van Irak. Buurlanden Turkije, Irak en Iran erkennen de uitslag niet en noemden deze ongrondwettelijk. Ze zijn bang dat een onafhankelijke Koerdistan voor meer onrust in de regio zorgt. In totaal wonen 30 miljoen Koerden verspreid over Turkije, Syrië, Irak en Iran. In Syrië en Irak hebben ze in hun regio een autonoom bestuur.

Midden-Oostencolumnist Carolien Roelants legt in deze video uit waar de verdeeldheid van de Koerden vandaan komt, maar waarom Turkije en Iran het referendum toch vrezen.