Grootverdiener Welten stapt op na ophef salaris

Voormalig politiechef Bernard Welten stapt per 1 maart volgend jaar op bij de politie. Welten legt zijn functie neer vanwege de ontstane ophef over zijn buitengewoon hoge salaris: hij verdiende als hoofdcommissaris van de Amsterdamse politie en later als bijzonder adviseur van de Nationale Politie 255.000 euro per jaar, en zit daarmee ruim boven de zogenoemde Balkenendenorm.

Welten stond tussen 2004 en 2011 aan het hoofd van de Amsterdamse politie, waar hij ook toen al in opspraak raakte vanwege zijn hoge salaris. De huidige korpschef van de Nationale Politie Erik Akerboom nodigde Welten vorig jaar uit voor een gesprek over zijn salaris, op dat moment 267.228 euro.

Welten stapt dan wel op uit zijn huidige adviesfunctie, maar blijft nog tot 2021 drie dagen per maand op inhuurbasis adviseur. Hij doet dit drie dagen per maand tegen een uurloon dat is vastgelegd in de Wet Normering Topinkomens, die voor de inhuur van alle overheidsadviseurs geldt. Hij kan hiervoor maximaal 175 euro per uur krijgen.

In een schriftelijke reactie bedankt Welten zijn collega’s voor de samenwerking.

“Ik denk met buitengewoon veel plezier terug aan mijn werk bij de politie, mijn betrokkenheid bij bijzondere gebeurtenissen en mijn 43-jarige samenwerking met de collega’s.”

Ook korpschef Erik Akerboom heeft schriftelijk gereageerd:

“Bernard Welten heeft velen geïnspireerd met zijn enorme passie voor het politiewerk. We zullen, waar mogelijk en nodig, de komende jaren een beroep blijven doen op zijn uitgebreide kennis van het politiewerk en van het veiligheidsdomein.”

De Rijksvoorlichtingsdienst meldt dat demissionair minister Stef Blok (Veiligheid en Justitie) het vertrek van Welten donderdag aan de Tweede Kamer bekend zal maken. Welten stopt vier jaar voordat hij recht heeft op pensioen en doet voor die jaren afstand van de regelingen in zijn contract. Volgens de RVD levert het eervolle ontslag van Welten de politie een besparing op van 700.000 euro.