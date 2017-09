Tosti gehaktbal-pesto van de Thuiskok

Wie zegt dat tosti’s altijd snel klaar zijn, moet dit recept proberen. Omdat je de gehaktballen, gemarineerde venkel en walnotenpesto zelf maakt, kun je zeker een half uur uittrekken voor deze tosti.

Marineer de venkel: meng de rijstazijn met de honing in een kom en voeg de venkel toe. Laat minstens 10 minuten intrekken. Doe alle ingrediënten voor de walnootpesto in een keukenmachine en pureer tot een grove saus, niet te glad. Zet opzij. Maak dan de gehaktballetjes: verhit 1 eetlepel olie in een koekenpan op matig vuur. Fruit de ui en knoflook 5 tot 10 minuten tot ze glazig zijn. Haal de pan van het vuur en laat afkoelen.

Pureer het varkensvlees, de worcestersaus, Parmezaanse kaas en het uienmengsel, zout en peper tot een grof gehakt en doe het gehakt in een kom. Voeg het venkelzaad toe en meng. Vorm met je handen kleine balletjes met een doorsnede van ongeveer 2 cm. Verhit de rest van de olie in een grote koekenpan op matig vuur. Bak de gehaktballetjes in porties in 10 minuten gaar en aan alle kanten bruin. Rooster de sneden brood en besmeer elke snee aan één kant met boter. Leg een snee neer, met de beboterde kant naar boven. Bestrijk met de pesto en leg de gehaktballetjes erop. Garneer met de gemarineerde venkel. Doe dit nog twee keer. Snijd de gestapelde sandwich doormidden en serveer.