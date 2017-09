KLM kampt met technische storing

Luchtvaartmaatschappij KLM kampt met een technische storing in haar softwaresysteem. Daardoor kunnen passagiers problemen ervaren bij het maken van een boeking of omboeken. Eerder waren er ook problemen bij het inchecken. Andere luchtvaartmaatschappijen hebben ook last van een storing.

Volgens KLM worden de problemen veroorzaakt door een netwerkstoring in het computersysteem Amadeus. Dit systeem wordt behalve door KLM ook door veel andere luchtvaartmaatschappijen gebruikt. Air France kampt eveneens met problemen. Tot nu toe liepen 24 KLM-vluchten vertraging op. Een woordvoerder van KLM kan niet zeggen hoe lang de storing nog gaat duren.

We are still experiencing technical issues at this moment. Unfortunately we cannot give you a time-frame at this moment. — Royal Dutch Airlines (@KLM) 28 september 2017

Andere luchtvaartmaatschappijen hebben donderdag dus ook technische problemen, zoals British Airways, Lufthansa en Vueling. Deze vliegvelden hebben (of hadden) volgens CNN last van een storing: Incheon (Seoul), Haneda (Tokyo), Charles de Gaulle (Parijs), Zürich, Frankfurt, Gatwick en Heathrow (Londen). Hoeveel reizigers in totaal zijn getroffen is niet duidelijk.