Ruim zestig auteurs willen Querido Kind nu verlaten

Het aantal kinderboekenauteurs dat uit onvrede vertrekt bij uitgeverij Querido Kind is toegenomen tot ruim zestig. 34 schrijvers en illustratoren hebben zich sinds maandag aangesloten bij de groep van 29 auteurs die toen hun vertrek aankondigden. Onder die 34 zijn de schrijvers Martha Heesen (Theo Thijssenprijs 2015) en Marita De Sterck en illustratoren Fleur van der Weel en Martijn van der Linden. Zij zullen allen geen nieuw werk meer aanbieden bij Querido Kind, zo laten ze donderdag weten in een collectieve brief aan de directie van uitgeversconcern WPG.

De uittocht van auteurs kwam op gang na het vertrek van de zeskoppige redactie van Querido Kind, die het oneens was met plannen van WPG. De redactie, die onder het WPG-concern valt maar ‘inwoont’ bij de volwassenenuitgeverij Querido, zou moeten verhuizen en zo afgescheiden worden van de volwassenentak. De schrijvers zien dat als een ongewenste wijziging van de koers van de uitgeverij.

Het lijkt een trend in de uitgeverswereld: auteurs die vertrekken of in staking gaan bij hun uitgever. Lees ook: Overal komen auteurs in opstand tegen hun uitgevers

‘Hernieuwd gesprek’

De 63 vertrekkende auteurs benadrukken in hun brief wel dat zij „hopen en aandringen op een hernieuwd gesprek” over verkoop van Querido Kind aan de groep Singel Uitgeverijen, waartoe de volwassenentak van Querido hoort. Het bod dat Singel heeft uitgebracht is vorige week zonder tegenbod afgewezen. Dinsdag betwistte Dieneke Kuijpers, directeur WPG Kindermedia, in een reactie in Boekblad dat de onderhandelingen afgebroken waren, terwijl WPG volgens Singel had laten weten „niet in onderhandeling te willen treden”. WPG wil op dit moment geen verder commentaar geven.

Contracten

Onder de vertrekkende auteurs zijn de grootste namen van de kinderboekenuitgeverij, onder wie de erven van Annie M.G. Schmidt en Fiep Westendorp, Guus Kuijer, Francine Oomen, Toon Tellegen en Anna Woltz. Zij schrijven ook te hopen dat „er binnenkort contact kan zijn over het afhandelen van nog lopende boeken”. Boeken waarvoor bij Querido Kind al contracten zijn getekend, zullen daar in principe de komende tijd nog verschijnen. Voor de boeken die al verschenen zijn, bezit WPG ook nog de publicatierechten.

De auteurs hopen als collectief op een nieuwe uitgeverij onder de oude redacteuren, aldus schrijver Edward van de Vendel, die als hun woordvoerder optreedt. „Maar verkoop aan Singel, waarbij er niet per auteur een ingewikkelde juridische afwikkeling hoeft plaats te vinden, heeft onze voorkeur. We willen graag dat Singel en WPG daar uitkomen.” Als een „coup”, zoals WPG de uittocht noemde, moet de stap van de auteurs dus niet gezien worden, volgens Van de Vendel. „Dit is echt een solidariteitsactie voor onze redactie en voorlopig niet meer dan dat.”