Oprichter Playboy Hugh Hefner (91) overleden

De oprichter van het mannenblad Playboy Hugh Hefner, is overleden in zijn villa, The Playboy Mansion, in Los Angeles. Dat heeft Playboy Enterprises woensdag bekend gemaakt, bericht persbureau Reuters.

Hefner, die 91 jaar is geworden, is een natuurlijke dood gestorven.

De miljonair, die als negenjarige al buurkrantjes maakte, richtte het blootblad Playboy in 1953 op met hulp van een lening en hielp het tijdens de jaren zestig uitgroeien tot een icoon van de seksuele revolutie. Hij was daar ook trots op, zei hij in interviews.



Door de enorme populariteit van het blad, verwierf ook Hefner wereldwijde bekendheid als de belichaming van de Playboy. Zo liet hij zich, gehuld in zwart zijden pyama en rood satijnen smokingjasje, omringen door een harem van mooie vrouwen op zijn landgoed.

Onder meer door de beruchte feestjes die hij daar gaf, kreeg hij een hedonistisch en extravagant imago. In een interview met CNN zei hij eens:

“Ik ga nooit volwassen worden. Jong blijven, daar draait het om in het leven. Lang geleden besloot ik al dat leeftijd er niet toe doet, zolang ik vrouwen om me heen heb. Ik voel me nog steeds een jonge jongen, maar daar heb ik geen problemen mee.”

‘Goede interviews’

Zijn imperium met het bekende konijntje als logo werd een van de bekendste merken in de wereld. In meer dan 180 landen zijn de bladen of producten van Playboy te koop. De onderneming wordt al jaren gerund door zijn twee kinderen Christie en David. De laatste besloot in 2015 geen blootfoto’s meer te publiceren in het blad, maar kwam daar van terug.

Hefner zag de Playboy altijd als meer dan alleen seksblaadje, maar als een lifestyle magazine. Dat uitte zich in het blad ook in stukken en interviews met beroemdheden en historische figuren als Fidel Castro, Martin Luther King Jr., Malcolm X en John Lennon. Die sandwichformule maakte dat het een geijkte grap werd om te zeggen dat je Playboy kocht ‘voor de goede interviews’.

Voor het blad gingen vele beroemde vrouwen ook uit de kleren, onder meer Deborah Harry, Laura Hutton, Drew Barrymore, Madonna en Linda Evans. Nederlandse playmates waren onder andere Katja Schuurman, Bridget Maasland, Georgina Verbaan, Patricia Paay, Viola Holt, Isa Hoes en Bettine Vriesekoop.

Druk datingleven

Ondanks zijn vrije levensstijl trouwde hij in 2012 voor het laatst met het zestig jaar jongere model Crystal Harris, die hem eerst nog een keer voor het altaar liet staan. In de jaren ervoor was hij twee keer eerder getrouwd geweest en had hij verschillende relaties, onder meer met een tweeling.

Hij kocht voor vijf miljoen dollar een eigen villa voor Harris in Hollywood, al bleven ze in The Mansion wonen. In 2016 verkocht Hefner zijn Mansion voor 94 miljoen euro, onder de voorwaarde dat hij er tot zijn dood mocht blijven wonen.

Hefner in beeld

De miljonair en zijn Mansion figureerden ook in diverse tv-series: Playboy’s Penthouse (1959–1960), Playboy After Dark (1969–1970) en The Girls Next Door (2005-2010). In 2009 werd zijn leven in beeld gebracht in de documentaire Hugh Hefner: Playboy, Activist and Rebel:



Hefner kocht in 2009 het graf naast Marilyn Monroe en verklaarde toen dat hij daar begraven wil worden. Zijn fascinatie voor Monroe is niet toevallig. In het eerste nummer van december 1953 stond de naakte Marilyn Monroe als playmate op de cover.