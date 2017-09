OM eist vijf jaar cel tegen politiemol Amine A.

Het Openbaar Ministerie heeft donderdag 5 jaar cel geëist tegen politiemol Amine A. Hij zou volgens het OM zijn ambtsgeheim hebben geschonden door maandenlang tegen betaling informatie door te spelen over hennepkwekerijen.

De voormalig hoofdagent speelde die kennis door aan zijn vriend Yassine H., die de informatie gebruikte ripdeals te plegen en namen drugs in beslag voor de politie dit kon doen. Tegen H. is een celstraf van 4 jaar geëist.

A. werd in juni 2016 gearresteerd na een tip uit de onderwereld. De politie gaat ervan uit dat hij bij de politie is gaan werken zodat hij vertrouwelijke informatie kon vergaren. Tijdens de zitting op donderdag zei A. zich te schamen voor zijn daden en dat hij geen geld of gunsten kreeg voor de informatie die hij aan zijn vriend verstrekte.

De rechtbank in Den Haag doet op 13 oktober uitspraak.