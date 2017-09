China sluit Noord-Koreaanse bedrijven

Het Chinese ministerie van Handel heeft donderdag laten weten dat Noord-Koreaanse bedrijven in het land moeten sluiten. Dat meldt het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap. Volgens het ministerie geeft China hiermee invulling aan de economische sancties die Noord-Korea begin september opgelegd kreeg van de VN-Veiligheidsraad.

De bedrijven krijgen 120 dagen de tijd om hun deuren te sluiten vanaf het moment dat de sancties werden opgelegd, op 12 september. De maatregel geldt ook voor joint-ventures in China. Het is niet bekend om hoeveel bedrijven het gaat. Volgens Yonhap worden vooral Noord-Koreaanse restaurants geraakt door het besluit.

De sancties werden door de Veiligheidsraad opgelegd nadat Noord-Korea begin september zijn zesde nucleaire test uitvoerde. De sancties hebben betrekking op de export van textiel en een deel van de energie-import.

Het besluit werd unaniem aangenomen en daarom waren de sancties minder streng dan de Verenigde Staten graag hadden gezien. China en Rusland willen het conflict vooral diplomatiek oplossen.

Het conflict tussen de VS en Noord-Korea is de afgelopen weken heviger geworden. Vorige week maakten de Amerikaanse President Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un elkaar uit voor gek .

Ondertussen riep China tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties vorige week op tot kalmte. De Chinese VN-ambassadeur Liu Jieyi zei volgens persbureau Reuters:

“We willen dat het weer rustig wordt. Het wordt te gevaarlijk en daar heeft niemand baat bij. We hopen dat de VS en Noord-Korea inzien dat onderhandelen de enige manier is om het nucleaire vraagstuk op het Koreaanse schiereiland op te lossen.”