‘Nederlander vecht in Oost-Oekraïne’

In de Oost-Oekraïense regio Donbas is een Nederlander opgedoken die zou vechten aan de zijde van de pro-Russische separatisten. De Nederlander, de 38-jarige ‘Pascal’ uit Axel in Zeeland, zou al meer dan een jaar actief zijn in de zelfverklaarde volksrepubliek Donetsk (DNR). Dat vertelt de man in een interview dat woensdag werd gepubliceerd door de Russische nieuwssite Federal News Agency.

In het filmpje, dat zou zijn opgenomen aan het front bij Avdeevka, vertelt de Nederlander, die wordt opgevoerd als ‘oud-NAVO officier’, dat hij vijftien jaar geleden bij de NAVO-troepen in Bosnië was gestationeerd. In de loop der jaren raakte hij gedesillusioneerd over het westerse optreden in brandhaarden als Libië, Irak en Syrië. In de zomer van vorig jaar zou hij daarom met zijn vrouw en twee kinderen uit Nederland zijn vertrokken. Via Polen, Letland en Rusland zou de man uiteindelijk in Oost-Oekraïne terecht zijn gekomen, waar hij de wapens opnam, naar eigen zeggen om tegen het ‘fascisme’ te vechten.

„Ik stond twee dagen aan de grens, omdat Russische grensbewakers mij vanwege mijn visum niet door wilde laten naar de DNR.” Uiteindelijk zouden officiers uit het leger van de DNR zijn verhaal hebben aangehoord en hem hebben opgenomen, „waarvoor ik hen erg dankbaar ben”, zegt hij.

Vooralsnog is de identiteit van de Nederlander onbevestigd, net als zijn defensie-achtergrond. Hoewel het interview met FAN in het Engels plaatsvond, is te horen dat hij een keer het Nederlandse woord ‘hakenkruis’ gebruikt. Ook is onduidelijk of zijn gezin bij hem is in het gebied of niet.

Sinds 2014 staan pro-Russische separatisten, gesteund door Rusland, en Oekraïners tegenover elkaar in de Donbas-regio in Oost-Oekraïne. In het gewapende conflict zijn tot nu toe meer dan tienduizend doden gevallen en zijn naar schatting twee miljoen mensen gevlucht. Ondanks een staakt-het-vuren eist het geweld nog dagelijks slachtoffers.