‘Mensen moeten zich concentreren op één schilderij’

40x50 cm. Olieverf op katoen. Gekocht voor 650 euro , bij Van Voorst zelf, in zijn atelier in Hilversum.

Edo Winkel (62), docent dramatische vorming, kocht met zijn partner Joop Apers (64), welzijnswerker, een schilderij, zonder titel, van Jurre van Voorst.

‘We maakten voor het eerst kennis met het werk van Jurre van Voorst tijdens de eindexamenexpositie van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht in 2016. Later zagen we zijn werk hangen bij een expositie van de Kunstuitleen en in het stadhuis van Utrecht. Uiteindelijk wilden we iets van hem aankopen, omdat zijn werk ons intrigeerde en confronteerde. We zijn bij hem thuis in Hilversum geweest. Daar stond dit schilderij. Nog nat, op een ezel.

„In onze woonkamer hangen meer dan dertig schilderijen in drie rijen onder elkaar. Dit werk moest gevoelsmatig passen bij de rest. En er moest licht op vallen. Het hangt nu naast de open keuken, op de onderste rij. Vrijwel op ooghoogte. Het gaat een relatie aan met de andere schilderijen. We hebben er weleens over gedacht om de schilderijen te wisselen, omdat een werk niet tot zijn recht kwam. Maar nu vinden we dat mensen zich maar moeten concentreren op één schilderij.

„Jurre van Voorst bouwt zijn werk op als een collage. Hij verwerkt daarin vervreemdende landschappen en actuele beelden van verschrikkelijke omstandigheden. Het zijn beelden die iedere dag bij ons binnenkomen via de media. Nood, wanhoop, vluchtelingen. Dat stompt je af, maar kunst blijft raken. Dat had ik ook met dit schilderij van Jurre. Er zijn geen zestig, negentig of honderd vluchtelingen te zien, maar één individu. Dat individu is nauwelijks ingevuld, maar toch heel gedetailleerd. Een grijze figuur in een overweldigende wereld vol kleur. Ik weet niet waar die vandaan komt of wie dat is. Ik zie eenzaamheid en wanhoop, maar ook onverzettelijkheid. Het maakt een onheilspellende, maar niet uitzichtloze indruk.

„Door de ogen van Jurre van Voorst zie ik hoe vreemd de wereld in elkaar zit. Dat is de wereld die mensen van mijn leeftijd hebben gemaakt en achterlaten. Daar zit iets confronterends in. Aan de hand van zulk werk moet je constant je mening en handelen herijken.”

