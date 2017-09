‘McGregor moet misschien wat meer met z’n tijd mee’

Rens van de Schoor (39) is een bedrijvendokter, één die zich heeft gespecialiseerd in het oplappen van modeketens. Zijn nieuwste project: McGregor. Maandag werd bekend dat het bedrijf, dat onlangs voor de tweede keer in een jaar tijd failliet werd verklaard, een doorstart maakt onder een door Van de Schoor voor de gelegenheid opgericht investeringsfonds: Du Soutien Beheer.

Onder McGregor, dat het laatste jaar onder de naam Doniger Fashion Group door het leven ging, vallen ook merken als Gaastra en Adam Brandstore. Het bedrijf heeft momenteel nog zo’n vijftig winkels in Nederland. Van de Schoor, eerder werkzaam bij onder meer de afdeling bijzonder beheer van ING, heeft ervaring met het doorstarten en saneren van modebedrijven. Met zijn bedrijf R&S Retail nam hij in 2015 Miss Etam over. Dat fuseerde het jaar daarop met het Belgische FNG, eigenaar van veel merken die je in een doorsnee winkelstraat tegenkomt: Claudia Sträter, Steps, Expresso. Miss Etam werd onder zijn nieuwe eigenaren weer een gezond bedrijf. Van de Schoor is niet meer bij de keten betrokken; die is nu volledig in handen van FNG. Tijd voor een nieuwe reddingsactie dus.

Rens van de Schoor (1978) studeerde bedrijfskunde in Maastricht en werkte enige tijd bij ING. Daarna maakte hij de overstap naar mode. Hij was financieel directeur bij het Belgische Coltex (Didi, Steps, Superstar). Een deel van die merken kwam later in handen van FNG.

Wat ziet u in de merken McGregor en Gaastra?

Van de Schoor: „Ik was bij het vorige faillissement ook al geïnteresseerd in het bedrijf. Het zijn twee sterke, zorgvuldig opgebouwde merken. Ze hebben natuurlijk een tik gekregen door twee keer kopje onder te gaan. Maar het DNA van Gaastra raakt elke zeiler of watersporter. Ik ben zelf een watersporter, ik weet dat als geen ander. Heel af en toe doe ik nog mee aan een zeilwedstrijdje, maar ik heb er maar weinig tijd voor.

„McGregor werd in de jaren negentig, begin 2000, een grote naam. Onder mannen van rond de veertig is het nog steeds een bekend merk. Het is misschien een klein beetje conservatief, het moet met zijn tijd mee gaan. Maar de uitstraling en de stoffen van de artikelen, die zorgen er gewoon voor dat het merk staat.”

Wat gaat er gebeuren met de winkels, blijven ze allemaal open?

„Het is nog veel te vroeg om te zeggen hoeveel winkels er openblijven. Dat hangt af van hoeveel verhuurders mee willen werken. Hetzelfde geldt voor onze wholesale-klanten, de warenhuizen die ons verkopen. De eerste dagen maak je een ruwe schets. Dat zijn we nu aan het doen.”

Miss Etam werd gezien als een misschien wat oubollig merk. Hoe heeft u dat aangepakt?

„Dat is, tussen aanhalingstekens dan, echt een grootstedelijke gedachte. Het is een misvatting om te denken dat daar geen doelgroep meer voor zou zijn. Er zijn veel vrouwen die graag bij Miss Etam komen. Mensen die het niet kennen vinden het dan misschien outdated, en het moest ook wel een beetje met zijn tijd mee, maar het is echt een misverstand om te denken dat zulke grote merken niet meer van deze tijd zijn.

„We hebben tientallen winkels van Miss Etam in een nieuw jasje gestoken; een nieuwe winkelconcept en nieuwe collectielijnen geïntroduceerd. Dat is belangrijk: het product is uiteindelijk je levensader.”

De vorige eigenaren claimden pandrecht op bijna alle bezittingen van McGregor. Hoe zit dat nu?

„Daar kan ik heel duidelijk over zijn: daar is definitief een knip door gezet. Ze zijn geen eigenaar meer en ook geen pandrechteigenaar. Dat heeft de curator bewerkstelligd.”