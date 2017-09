Vrolijk huppelend komt mijn kleuter binnen van haar eerste schooldag. (Ze gaat naar een christelijke school om de hoek, alhoewel wij niet gelovig zijn.) Verwachtingsvol kijk ik haar aan, maar haar aandacht is al gefocust op de ‘Little Pony’ die ze voor haar verjaardag heeft gekregen. In een poging toch wat contact met haar te krijgen vraag ik wat ze gedaan heeft op school. „O, we hebben het over Jezus gehad.” Om haar zo veel mogelijk de ruimte te geven haar verhaal te doen, zeg ik: „Goh, wie is die Jezus eigenlijk?” En zonder haar ogen van de pony af te halen zegt ze: „Geen idee, maar hij zit niet bij mij in de klas.”