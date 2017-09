IS geeft audio-boodschap vrij van leider al-Baghdadi

Islamitische Staat heeft een geluidsopname vrijgegeven waarop Abu Bakr al-Baghdadi, de geestelijk leider van de terreurgroep, te horen is. IS-spreekbuis Al-Furqan beweert dat het een nieuwe toespraak is, wat volgens persbureau AP kan betekenen dat de leider nog in leven is.

De IS-leider verwijst in de 46 minuten durende opname onder meer naar Noord-Koreaanse dreigementen tegen Japan en de Verenigde Staten. De toespraak is ongedateerd, maar de verwijzingen naar de Noord-Koreaanse dreigementen zouden aan kunnen duiden dat het om een actuele toespraak gaat.

Over het lot van al-Baghdadi, die zich slechts één keer in het openbaar vertoonde, heerst al langere tijd onduidelijkheid. Zo is hij al meerdere keren doodverklaard: door Rusland, Iran en door het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten. Sinds november vorig jaar waren geen toespraken van al-Baghdadi meer openbaar gemaakt.

Al-Baghdadi werd in 1971 geboren als Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-Badri. Hij groeide op in Samarra, ten noorden van Baghdad, en kwam uit een familie met meerdere salafistische predikers. Na zijn studie islamistische wetgeving in Bagdad vernoemde hij zichzelf naar de Iraakse hoofdstad. Al-Baghdadi sloot zich in 2003 aan bij jihadistische militanten die streden tegen de VS.