‘Hoge ex-topman van Audi gearresteerd’

De Duitse politie heeft een hoge ex-topman van het Volkswagen-concern gearresteerd, in het onderzoek naar sjoemelsoftware in Audi-diesels. Dat melden Duitse media. Volgens Süddeutsche Zeitung, NDR en WDR gaat het om Wolfgang Hatz, oud-topman van VW-dochteronderneming Audi.

Afgelopen woensdag is er inderdaad iemand in het dieselonderzoek gearresteerd, bevestigt de Duitse justitie tegenover persbureau AP. Hatz zou zijn aangehouden na doorzoekingen op twee locaties in Duitsland, in verband met Audi’s die zijn verkocht in de Verenigde Staten. Met deze dieselauto’s zou zijn geknoeid, zodat de uitstootwaarden van de wagens bij emissietesten met software kon worden gemanipuleerd.

Het gaat volgens AP om tachtigduizend auto’s met een drieliter dieselmotor. Duitse media schrijven dat Hatz een belangrijke rol heeft gespeeld in de ontwikkeling van deze auto.

Ex-topman Hatz zat eerder ook in het bestuur van Porsche. Toen in 2015 bekend werd dat er gesjoemeld was met uitstootwaarden van Volkswagen-auto’s werd hij ontslagen. Porsche benadrukte toen echter wel dat er geen bewijs was voor directe betrokkenheid van Hatz bij die manipulaties, schrijft de Süddeutsche.

Massale inval

In maart was er ook al een massale inval bij Audi, in opdracht van justitie in München. Ruim honderd opsporingsambtenaren vielen toen binnen bij de twee grootste fabrieken en bij zeven andere locaties van Audi. Het merk verkocht vorig jaar wereldwijd ruim twee miljoen auto’s en zette 59 miljard euro om.

In juni ontkende Audi opzettelijk emissiewaarden te hebben veranderd. Het zou het gevolg zijn geweest van een technisch mankement.