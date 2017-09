Hoe snel daalt Lindsey Vonn af tussen de mannen?

Eindelijk, na diverse verzoeken, in combinatie met publiciteitsoffensieven, lijkt de Amerikaanse skiester Lindsey Vonn haar zin te krijgen en te worden toegelaten tot een afdaling voor mannen.

Een aanvraag van de Amerikaanse skibond de 32-jarige Vonn eenmalig – voor de wereldbekerwedstrijd in het Canadese Lake Louise – startgerechtigd bij de mannen te verklaren, wordt 5 oktober behandeld door de internationale skifederatie FIS. Na een eerdere afwijzing in 2012 lijken de ski-officials nu wel bereid Vonn tegemoet te komen.

1 Waarom wil Lindsey Vonn tegen mannen skiën?

Ze traint al jaren samen met mannen op afdalingspistes en is vaak sneller. Vonn wil graag eens officieel de competitie met mannen aangaan. Niet zozeer vanwege genderneutrale motieven, maar vooral om te weten wat haar status als beste skiester op met name de snelheidsnummers, met een recordaantal van 77 wereldbekerzeges, waard is. Ze heeft geen al te hoge verwachtingen, want een plaats bij de top-30 is haar doelstelling.

Vonn wil niet volledige overstappen naar de mannen, maar eenmalig de gelegenheid krijgen zich met hen te meten. Het verzoek van de Amerikaanse bond houdt ook zeker geen reglementswijziging in. Na een afwijzing in 2012 heeft Vonn haar wens dit jaar herhaald, omdat ze heeft aangekondigd na het komende skiseizoen te zullen stoppen. Dit is haar laatste kans. Als de FIS blijft dwarsliggen, overweegt Vonn zelf een wedstrijd tussen mannen en vrouwen – Battle of the Sexes – te organiseren.

Tegen The New York Times zei Vonn: „Alle skiërs die ik spreek hebben geen bezwaar. En het leidt tot extra publiciteit. Dus waarom niet een keer geprobeerd?”

2 Waarom wil Vonn de mannen in Lake Louise uitdagen?

Omdat het op 25 november de eerste wereldbekerafdaling van het seizoen is, maar vooral omdat Lake Louise haar favoriete piste is, waarop de Amerikaanse veertien van haar 39 overwinningen op de afdaling heeft behaald. Na ‘Lake Louise’ wil Vonn terugkeren in het vrouwencircuit om zich voor te bereiden op haar laatste Olympische Spelen, volgend jaar februari in Pyeongchang.

3 Waarom is Vonns verzoek aan de FIS nu wel kansrijk?

Als hommage aan een groot skiester, die veel voor de sport heeft betekend, ook buiten de piste. En uit feministische overwegingen. De officials begrijpen dat in het huidige tijdsgewricht gelijkberechtiging een gevoelig thema is. En ten slotte omdat het om een eenmalige uitzondering gaat waarvoor de opzet van het wereldbekerklassement niet gewijzigd hoeft te worden.

4 Is er bij skiën een groot verschil tussen mannen en vrouwen?

Dat is moeilijk aan te geven, omdat de wereldbekerwedstrijden voor mannen en vrouwen in aparte plaatsen worden gehouden. Daar waar beide seksen samenkomen, zoals bij de wereldbekerfinales, op de WK en Olympische Spelen, worden aparte pistes op veelal verschillende hellingen gestoken. Afgaande op Vonns ervaringen tijdens trainingen is het verschil niet significant groot.

5 Is Vonn een uitzondering als ze haar zin krijgt?

Geenszins. In andere sporten zijn vrouwen haar voorgegaan, met in Nederland Bettine Vriesekoop als meest pregnante voorbeeld. De tafeltennisster mocht eind jaren zeventig, na veel gesteggel, met haar club Avanti uitkomen in de nationale mannencompetitie. De kwestie leidde zelfs tot een bondsbestuurscrisis.

Vriesekoop speelde twaalf jaar bij de mannen. „Voor mij was het goed, zonder concurrentie word je niet beter”, zei ze in 2012 in een interview met NRC. „Ik had bij de vrouwen niets meer te zoeken. Ik kreeg aanbiedingen uit Duitsland, maar mijn trainer Gerard Bakker hield me onder zijn vleugels. Ik was geïsoleerd in Nederland, de mannencompetitie was mijn enige uitkomst. Pas nadat ik me van hem had bevrijd, ben ik naar China vertrokken.”

Hoewel Vriesekoop schimpscheuten van het niveau ‘manwijf’ heeft moeten aanhoren en de mannen het gênant vonden van haar te verliezen, was het volgens de oud-speelster in datzelfde interview een goede ervaring. Of haar positie te vergelijken is met die van Vonn kan ze niet beoordelen. „Dat is sportafhankelijk. Bij skiën word je uitgedaagd steeds sneller te gaan. Ik duelleerde rechtstreeks met mannen.”