Het voelt weer als vanouds bij Oranje

De volleybalsters van het nationaal team worden niet graag aan hem herinnerd, maar leuk of niet, de geest van die verdoemde oud-bondscoach Giovanni Guidetti stuwde Nederland donderdag moeiteloos naar de laatste vier op het EK.

Guidetti boetseerde Nederland tot een volleybalmachine en loodste de ploeg naar de elite van het vrouwenvolleybal. Dat team speelde donderdag tegen Italië, voor het eerst dit EK, in de oude vertrouwde, door Guidetti bedachte samenstelling. En dat voelde vertrouwd voor de speelsters. Dusdanig dat alles weer als vanzelf ging: de service, de pass, het blok, de aanval, de verdediging, het was één vloeiend mechanisme.

Dat kwam mede door de terugkeer van Robin de Kruijf, de midspeelster die kort voor het EK haar enkel blesseerde en pas na een week haar opwachting kon maken. Niet dat De Kruijf dominant speelde, helemaal niet, maar haar rentree maakte Nederland weer compleet. De automatismen die er onder Guidetti zijn ingeramd keerden als vanzelf terug. Met Italië als lijdend voorwerp, want de hoog aangeschreven volleybalnatie had geen schijn van kans en werd in anderhalf uur met 3-0 de zaal uitgemept, in de veelzeggende setstanden: 25-17, 25-20 en 25-13.

Gemene service

Natuurlijk verdient Guidetti niet de eer van de overwinning. Die komt zijn opvolger, de Amerikaan Jamie Morrison, volledig toe. Die legt op het EK de accenten, die heeft de sprongservice afgeschaft en alle speelsters een gemene opslag aangeleerd. Zo venijnig dat de Italianen de Nederlandse toverballen maar niet onder controle kregen, en als uitvloeisel de een na de andere kanonskogel op zich af zagen komen. Italië bezweek vooral onder de servicedruk. Een verdienste van Morrison, langs de lijn de antipode van zijn emotionele voorganger.

Het heeft even geduurd, maar eindelijk zijn de Nederlandse speelsters aan Morrison gewend. Het is een cultuurschok, de bedaarde, bijna wiskundig denkende Amerikaan in de plaats van de bij vlagen agressieve Guidetti. Het is wennen aan een evenwichtige analyticus in plaats van een veeleisend, licht ontvlambaar mens. De stijl en veel geroemde expertise van Morrison kan op het fundament van Guidetti tot iets moois leiden. Maar wel met een team in de oude, vertrouwde samenstelling, zonder de jonkies, die talentvol en gretig zijn, maar voor het grote werk nog geduld moeten hebben.

De tegenstander van Nederland in de halve finale wordt pas vrijdag bekend. Dan maken Azerbajdzjan en Duitsland onderling uit welke team zaterdagmiddag met Nederland om een plaats in de finale strijdt.