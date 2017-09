Het is nu officieel: Hema staat te koop

De eigenaar van Hema, Lion Capital, heeft de zakenbank Credit Suisse ingeschakeld om de mogelijkheden voor verkoop van de warenhuisketen te onderzoeken. Dat is bij de presentatie van de nieuwste kwartaalcijfers op donderdag bekendgemaakt. Dat is eigenlijk geen verrassing; al langer gaan er geruchten over de aanstaande verkoop van Hema. Maar deze donderdag maakte topman Tjeerd Jegen officieel bekend „de strategische opties voor de toekomst van Hema” te onderzoeken, „inclusief een mogelijke verkoop”, aldus het persbericht. De resultaten van het bedrijf zijn de afgelopen kwartalen „consistent verbeterd”.

De afdeling kinderkleding in de nieuwe HEMA-pilotstore. Foto Bart Maat / ANP

Het Britse Lion Capital werd in 2007 eigenaar van Hema. Al eerder probeerde het investeringsfonds de Nederlandse warenhuisketen te verkopen - dat mislukte. Hema maakte een paar jaar terug nog grote verliezen: in 2014 bedroeg het nettoverlies ruim 189 miljoen euro. Dat nam de afgelopen jaren onder de nieuwe topman Jegen al behoorlijk af: vorig jaar bedroeg het nettoverlies ‘slechts’ nog 26 miljoen euro.

Met de omzet (over 2016 1,2 miljard euro) gaat het beter, die groeit, al „voor het tiende kwartaal op rij”, aldus de topman.

Vooral in het buitenland deed Hema het goed: de grootste omzetgroei kwam het tweede kwartaal uit Duitsland (22,2 procent) en uit Frankrijk (17,4 procent). De totale omzet steeg het afgelopen kwartaal met 3,3 procent naar 287 miljoen euro.

Hema wil graag bloeien in het buitenland. Is dit de remedie voor de kwakkelende keten?

Foto Bart Maat / ANP

Nieuwe formule

Het internationale succes krijgt ook een Nederlandse weerklank: in Tilburg werd vorige week de eerste grote Nederlandse winkel volgens de nieuwe, internationale formule van het bedrijf geopend: ingedeeld in zogeheten „werelden”, en met meer aandacht voor eten. De winkel huisvest een La Place-achtig restaurant. Blijkt dat een succes, dan worden alle grote winkels volgens hetzelfde concept heringericht. Jegen vertelde daarover bij de opening: „We zijn een oer-Hollands bedrijf maar worden wel steeds internationaler. Want onze concurrentie is ook steeds meer Europees: H&M, Ikea, Zara.”