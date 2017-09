Geen aanvullend DNA-onderzoek zaak Everink

Mark de J., die verdacht wordt van de moord op zakenman Koen Everink, mag geen nieuw sporenonderzoek laten doen naar de voor hem belastende DNA-monsters. De voorzieningenrechter in Den Haag verwees een vordering van De J.’s advocaat donderdagochtend naar de prullenbak. Het OM, dat de bloedsporen niet wil vrijgeven, is daar volgens de voorzieningenrechter niet toe verplicht.

Volgens het OM wijst alles in de richting van De J. Hij was vorig jaar maart als laatste bij Everinks kapitale villa in Bilthoven, diens bloed is in zijn auto gevonden en hij had een forse schuld bij de zakenman.

De verdediging wil de DNA-sporen laten onderzoeken, maar het Openbaar Ministerie weigert de sporen vrij te geven. De strafrechter veegde het verzoek eerder deze maand tijdens een regiezitting van tafel, waarop advocaat Pieter Hoogendam via een kort geding bij de voorzieningenrechter de Staat aanklaagde. Maar ook de voorzieningenrechter besloot niet in het voordeel van De J.

Impasse

De J., van oorsprong professioneel tennistrainer, heeft vanaf het begin ontkend zijn goede kennis en gokmaat Everink te hebben gedood. Hij was de avond van Everinks dood bij hem in de villa, ze hadden samen gegeten en gegokt. Maar volgens hem is hij ontvoerd door vier mannen toen hij naar huis wilde gaan. Die mannen zouden de rijke zakenman hebben vermoord.

De rechtszaak tegen De J. liep vertraging op omdat zijn vorige advocaat de verdediging neerlegde, omdat hij vond dat hij zijn werk niet meer goed kon uitvoeren. Dat gebeurde tijdens de inhoudelijke behandeling, afgelopen mei, nadat ook toen aanvullende onderzoekswensen van de verdediging door de rechtbank waren afgewezen. Sindsdien ligt de zaak stil.