Conflict werknemers en NS loopt op

Een groep conducteurs en machinisten ligt in de clinch met de NS omdat ze op 7 juli na een werkoverleg de dienstregeling heeft ontregeld. Het treinverkeer moest op Amsterdam Centraal een uur worden stilgelegd omdat er op het spoor gelopen zou worden en aan handremmen getrokken werd.

Een van de machinisten heeft al ontslag aangezegd gekregen, de rest heeft van de NS een “waarschuwing voor ontslag gekregen”. Het betreft een uit de hand gelopen ruzie tussen de NS en het Amsterdams Machinisten Kollektief (AMK).

Het AMK meldt dat er 42 machinisten een aantekening hebben gehad, volgens de NS hebben slechts 26 werknemers een officiële waarschuwing ontvangen. In één geval is een ontslagprocedure gestart. Volgens het AMK zijn daar ook werknemers bij die niets met de actie te maken hadden en schiet de NS “met een kanon op een mug”. Volgens het AMK gaat het in dat ene geval om machinist Teus Flierman. Hij zou als aanstichter aangemerkt worden van de ongeregeldheden.

Op 7 juli vond een werkoverleg van het AMK, waarbij sommige NS-medewerkers zijn aangesloten, plaats op Amsterdam Centraal. De gemoederen liepen zo hoog op dat enkele deelnemers dreigden op het spoor te lopen. Ook werd er aan noodremmen getrokken. Flierman zou bij de verkeersleiding gemeld hebben dat er mensen op het spoor zouden gaan lopen als protest. Uit voorzorg werd tussen 17.15 uur en 18.30 uur het treinverkeer stilgelegd. Daardoor konden 75 treinen niet vertrekken. De NS schat dat zo’n 20.000 reizigers hierdoor hinder hebben ondervonden.

‘Onverlaten’

Volgens het AMK was het een klein aantal “onverlaten” dat aan de handrem trok. De NS bevestigt dat een kleine groep zich zo gedragen heeft dat het treinverkeer en de orde verstoord raakten en de veiligheid in het geding kwam.

In een Facebookpost voordat het werkoverleg plaatsvond, meldde AMK dat er een “ludieke actie” mogelijk is.

“Personeel wordt door het AMK niet opgeroepen om treinen stil te zetten, maar uitsluiten doen wij niets. Ook is wellicht een ludieke actie mogelijk.”

De NS zegt dat werknemers het recht hebben om actie te voeren, maar er is een grens overtreden. Als de andere machinisten zich nog eens misdragen, wordt ook tegen die groep actie ondernomen.

“We trekken een grens als daarbij de veiligheid van reizigers of collega’s in het geding komt.”

De NS wil verder niets zeggen omdat er juridische procedures lopen.